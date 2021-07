Galeria pod psem i kotem (odc. 162)

fot.arch.schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kotka Żelka trafiła do schroniska razem ze swoim braciszkiem Żelkiem na początku czerwca tego roku. Maluchy od razu zamieszkały w domu tymczasowym u pracownika schroniska, gdzie nadal przebywają. Kociaki urodziły się około 28 kwietnia 2021. Są oswojone, przymilne i chętne do kontaktu z człowiekiem. Korzystają z kuwety. Czekają na nowy dom. Pies Jogi trafił do schroniska 3.07.2021 roku. Jogi to zadbany psiak średniej wielkości. W stosunku do ludzi jest bardzo przyjazny. Czy ktoś go szuka? Informacje o adopcji na stronie schroniska.

oprac.daw