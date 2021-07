Galeria pod psem i kotem (odc. 163)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Pies Jogin po raz pierwszy trafił do schroniska w czerwcu 2018 roku z ulicy Nowodworskiej. Nikt go nie szukał i psiak kolejnych 6 miesięcy spędził w schronisku. Adoptowano go w listopadzie 2018 roku, niestety w kwietniu 2019 roku Jogin ponownie stał się bezdomny, a jako powód oddania psa podano jego skłonność do uciekania z posesji. Jogin to dosyć duży, około dwuletni pies. Jest ufnym i przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem. W stosunku do innych psów bywa dominujący a nawet agresywny. Jogin to pies o silnym charakterze i potrzebuje opiekuna, który zapewni mu odpowiednią ilość ruchu (aktywności) i uwagi.

Kotka Anetka trafiła do schroniska w lipcu 2015 roku, w wieku około 7 tygodni. Mimo, że to piękna, chociaż trochę płochliwa kotka, nikt do tej pory nie chciał jej adoptować. My nadal wierzymy, że dla Anetki uda się znaleźć nowy dom i kochających właścicieli....