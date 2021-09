Galeria pod psem i kotem (odc. 168)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lucek trafił do schroniska w maju 2021 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki były jeszcze zbyt małe, by poradzić sobie bez mamy, zamieszkały więc w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska, gdzie nadal przebywają. Kocięta urodziły się mniej więcej 26 kwietnia. Są oswojone, zdrowe, odważne, ciekawskie, wesołe i chętne do zabawy. W domu tymczasowym mieszkają razem z innymi kotami (również dorosłymi) i psem, których towarzystwo bardzo lubią. Załatwiają się do kuwety. Kto da Luckowi nowy dom?

Bohun trafił do schroniska 26 sierpnia 2021 z ulicy Mazurskiej. Bohun to czarny, duży, otyły i niemłody pies. W stosunku do nieznanych sobie osób zachowuje rezerwę. Czy ktoś go szuka?