Galeria pod psem i kotem (odc. 174)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Agat został oddany do schroniska w lipcu 2019 roku przez swojego opiekuna z powodu zmiany sytuacji życiowej. Tak w lipcu 2020 psiaka opisała wolontariuszka Justyna: "Początki Agata w schronisku były dla niego bardzo trudne, nie mógł się odnaleźć wśród ciągłego hałasu i innych psów. Trochę mu zajęło przyzwyczajenie się do tego miejsca. Potrafił on wtedy warknąć na człowieka albo pokazać mu zęby, jednak można powiedzieć, że teraz jest to zupełnie inny pies. Agat jest psem dużym lecz łagodnym. Zapięcie mu smyczy czy założenie obroży nie jest dla niego żadnym problemem, może to zrobić każdy. Bardzo lubi długie spacery po lasach. Na początku, gdy wychodzi z boksu potrafi pociągnąć smycz, ponieważ nie może doczekać się spaceru. Jednak poza teren schroniska uspokaja się i idzie ładnie. Agat bardzo dobrze dogaduje się z innymi psami i suczkami. Niekiedy zdarzają się psy, z którymi wchodzi w konflikty, ale są to naprawdę wyjątki. Na spacerach bez żadnej reakcji omija przechodzące obok niego inne czworonogi. Ten pies bardzo lubi pieszczoty, czasami podchodzi do człowieka i dosłownie pcha mu się na kolana, aby ten go pogłaskał i pomiział.

Maniek przebywa w schronisku od października 2018 roku. Trafił tutaj jako mały kociak. Maniek szybko został adoptowany, niestety jednak wrócił do schroniska, ponieważ nie chciał załatwiać się do kuwety. Ten uroczy, czarno-biały kocur uwielbia towarzystwo innych kotów i wspólne zabawy. W stosunku do ludzi jest trochę nieśmiały i powściągliwy. Kto go przygrnie?