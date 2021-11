Galeria pod psem i kotem (odc. 176)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Kraul trafił do schroniska we wrześniu 2018 roku z ulicy Pływackiej w Elblągu. Kraul to średniej wielkości psiak, który, gdy znalazł się w schronisku, miał około 8 lat. Jest ufnym i bardzo przyjaznym stworzeniem, które uwielbia spacery z wolontariuszami, głaskanie i smakołyki. Kto da mu nowy dom? Niam-niam mieszka w schronisku od sierpnia.2020 roku, trafił tutaj z ulicy Łęczyckiej. To śliczny, ciemnoszary kocurek, który urodził się na początku 2020 roku. Jest oswojonym, odważnym stworzeniem, które czasami potrafi ostro zamanifestować swoje niezadowolenie. Kto go przygarnie?

oprac.daw