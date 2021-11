Galeria pod psem i kotem (odc. 177)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Laleczka trafiła do schroniska w sierpniu 2020 roku. Kotkę znaleziono ta Starym Mieście. Laleczka to oswojona, dorosła kotka, która boi się innych kotów. Czy ktoś jej szuka? Kołderka trafiła do schroniska we wrześniu 2021 roku z Gronowa Górnego. Kołderka to dorosła, mała suczka, która boi się ludzi. Kto da jej nowy dom?

oprac.daw