Galeria pod psem i kotem (odc. 180)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Czesława trafiła do schroniska w czerwcu 2021 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kociaki urodziły się w kwietniu. Jest cudowną, przymilną kotką, która uwielbia kontakt z człowiekiem. Jest delikatna i łagodna. W wyniku przebytej choroby, kotka cierpi na pewną niepełnosprawność - ma chwiejny chód, jednak w niczym nie ujmuje to jej urokowi osobistemu. Kto da jej nowy dom? Sonata trafiła mieszka w schronisku od sierpnia 2021 roku razem ze swoimi szczeniakami. To nieduża suczka, która waży około 15 kg i ma około trzech lat. Jest spokojnym, delikatnym i łagodnym stworzeniem, które lgnie do ludzi.

oprac. daw