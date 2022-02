Galeria pod psem i kotem (Odc.188)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lucky to uroczy kocurek, który w tzw. domu tymczasowym czeka na adopcję. Kotek urodził się we wrześniu 2021 roku. Jest odważnym i wesołym kociakiem, który lubi się bawić - zarówno z ludźmi, jak i innymi kotami. Kto pokocha tego przymilnego malucha? Perła trafiła do schroniska w grudniu 2021 roku. Ponieważ przez pewien czas suczka mieszkała w tzw. domu tymczasowym, jej opiekun przekazał schronisku o niej takie informacje: Jest energiczna i lubi zabawy, również z dziećmi. W stosunku do innych psów zachowuje się przyjaźnie. Lubi się przytulać i być głaskana. Szczeka czasami, gdy słyszy kogoś na klatce schodowej. Nie przechodziła jeszcze szkolenia z zakresu podstawowej dyscypliny. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i odrobaczana. Kto ją przygarnie? Zanim zaadoptujesz Jest wiele powodów dla których człowiek decyduje się zaadoptować psa ze schroniska. Większość stanowią ludzie kierujący się sercem, wzrusza ich los cierpiących zwierząt, chcą pomóc któremuś z nich, przygarnąć pod swój dach życiowego rozbitka. Są również tacy, którzy mają zamiar podarować komuś merdający ogonem prezent, zdarzają się osoby szukające okazji na pozyskanie bez wielkich kosztów rasowego psa lub dużego stróżującego zwierzęcia do budy. Niekiedy trudno podczas pierwszego kontaktu ocenić prawdziwe intencje zgłaszającej się do nas osoby, jej dojrzałość i odpowiedzialność. Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku

oprac. daw