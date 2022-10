Galeria pod psem i kotem (Odc.217)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Snow nie ma szczęścia do ludzi. Po raz pierwszy trafił do schroniska w grudniu 2012 roku i od tamtego czasu wielokrotnie bywał w schronisku. Wiemy, że psiak miał tendencje do uciekania, ale nie wiemy, czy był to jedyny powód, dla którego ludzie przekazywali go sobie z rąk niczym zabawkę. 21 marca 2022 roku Snow znowu znalazł się w schronisku. Oddano go z powodu, jak nam tłumaczono, utraty dachu nad głową. Snow to śnieżnobiały pies w typie rasy syberian husky, który ma około 12 lat. Jest wesoły i energiczny, ufny i przyjazny w stosunku do ludzi. Jak już wspomnieliśmy, ma tendencje do włóczęgostwa, dlatego też potencjalny nowy opiekun musi się liczyć z tym, że trzeba mu będzie zapewnić stałą, dzienną dawkę ruchu, która powoli mu się zmęczyć. Snow bywa również niepokorny i zdarza się, że swoją niechęć do podporządkowania się demonstruje pokazując zęby.

Kot Marcin trafił do schroniska w marcu 2021 roku razem z kotką Maryną, ponieważ opiekunka kotów ciężko zachorowała i nie mogła dłużej się zajmować swoimi zwierzętami. Marcin to dorodny, kilkuletni kocur. Schronisko go przeraża. Kto go przygarnie?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku