Galeria pod psem i kotem (Odc.226)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Jimmy trafił do schroniska 13 grudnia 2022 roku. Powiedziano, że psiak od kilku dni błąkał się na ulicy Królewieckiej. Jimmy to mały i niemłody już pies. Jest zadbany, ufny i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Jimmy czeka na swoich opiekunów. Kto da mu nowy dom?

Sosik trafił do schroniska w październiku 2022 roku, na szczęście jednak od razu trafił do tzw. domu tymczasowego, gdzie czeka na adopcję. Sosik to kocurek, który urodził się w sierpniu 2022. Jest pogodnym, spokojnym i chętnym do zabawy stworzeniem. Świetnie odnajduje się wśród innych kotów i psa, bardzo lubi kocie zabawy z innym kotem. Korzysta z kuwety. Jest niewybredny i je wszystko, co mu się poda. Kto go przygarnie?