Galeria pod psem i kotem (Odc.279)

fot. arch. schroniska

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Sonia Całe życie bez bliskości, dotyku i prawdziwego domu.. Wyobraź sobie, że przez większość swojego życia pełnisz ważną funkcję, dzięki której jesteś w jakimś stopniu zauważany i doceniany. W pewnym momencie mimo dozgonnej wierności i wypełnianych obowiązków, stajesz się zbędny i niepotrzebny… Tak właśnie wyglądało życie Soni. Trafiła do nas 24.05.2019 w wyniku likwidacji firmy, w której przez lata "pracowała" jako pies stróżujący. Niestety, pomimo kilkutygodniowych prób, właścicielom firmy nie udało się znaleźć dla suczki nowych opiekunów. Sonia to cudowna 13-letnia sunia, która pragnie tylko zaznać prawdziwego domu. Ufna i przyjaźnie nastawiona w stosunku do ludzi, codziennie wypatrująca przez kraty tego jedynego człowieka, który zwróci na nią uwagę. Suczka dogaduje się z samcami jak i innymi sukami. Aktualnie mieszka z dwoma samcami i nie dochodzi między nimi do konfliktów, czy zatargów. Pragniemy, by choć na stare lata Soni dane było zamieszkać w prawdziwym domu, u boku kochającego człowieka, dla którego będzie członkiem rodziny i przyjacielem. Wiemy jak ciężko znaleźć dom psom w podeszłym wieku i z dnia na dzień widzimy jak płomyk nadziei w oczach Soni gaśnie… Jednak nie tracimy wiary i marzymy, by ta wspaniała suczka ostatnie lata życia spędziła w domowym zaciszu. Zulu trafił do schroniska w sierpniu 2023 razem ze swoją matką i rodzeństwem. Kociaki urodziły się około 1 sierpnia 2023. Obecnie przebywają w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska. Są oswojone, odważne i ciekawskie. Uwielbiają dokazywać, a na ich zabawy można by patrzeć godzinami. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

daw