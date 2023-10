Galeria pod psem i kotem (Odc.282)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Diego został oddany do schroniska 14.10.2019 przez swoich opiekunów, ponieważ ci nie dawali sobie rady z psem. Diego to psiak, który urodził się 24.03.2016 i zamieszkał w ze swoją dotychczasową rodziną, gdy miał miesiąc. Był pupilem swojej pani - ona dbała o niego i rozpieszczała go, jej mąż bał się psa i nie czuł się przy nim komfortowo. To Diego dominował w domu. On dyktował, kiedy można założyć mu smycz, czym będzie się bawił, co będzie jadł, czy pozwoli sobie zrobić zastrzyk u weterynarza, itp. Psiak nerwowo reaguje na gestykulację, na podnoszenie dzieci czy innego psa do góry, na przytulanie. Jego opiekunka zapewnia, że pies jest bardzo inteligentny i szybko się uczy, zna komendy: siad, zostań, leżeć, daj łapę, fe, odejdź, stój, do mnie, idziemy. Ponadto Diego lubi, gdy się go czesze i lubi jeździć samochodem, pozostawiony sam w domu nie niszczy i nie szczeka, w stosunku do innych psów jest ostrożny, ale nie agresywny. W przeszłości zdarzyło mu się kilkakrotnie złapać człowieka zębami za rękę i raz ugryźć.

Za sprawą nieudanych adopcji wiemy z całą pewnością, że Diego jest psem trudnym, który wykazuje agresję. Szukamy dla niego doświadczonego w wychowywaniu psów agresywnych, odpowiedzialnego i konsekwentnego opiekuna, który będzie potrafił nauczyć Diego podstaw życia u boku człowieka.

Deser trafił do schroniska 29.09.2023 roku. Deser to śliczny kocurek, który urodził się mniej więcej 4.08.2023. W kontaktach z ludźmi jest jeszcze trochę nieśmiały, ale, w prawdziwym domu, na pewno szybko się to zmieni.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.