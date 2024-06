Galeria pod psem i kotem (Odc.315)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Lalka trafiła do schroniska 2.09.2023 roku. - Nasza Laleczka to istota pełna uroku i delikatności, jak mała kropla ciepła w otaczającym świecie. Jej drobniutka postać kryje w sobie ogromną potrzebę bliskości i miłości. Lalka ma około 3 lat, jej życiowa droga przyniosła wyzwanie, jakim jest aktywny wirus FeLV, który niestety wyklucza możliwość zamieszkania z innymi, zdrowymi kotami. Widoczne blizny na oczach i lekkie niedowidzenie jej nie przeszkadzają, Lala znakomicie radzi sobie w codziennym życiu. Wiemy, że w domu zachowuje bezwzględną czystość, nie ma trudności z korzystaniem z kuwety. Kocha ciepłe, miękkie miejsca do wylegiwania się, szczególnie pod przytulną kołderką. Nawet w obliczu życiowych przeciwności, pragniemy, by Laleczka znalazła swoje upragnione miejsce na ziemi, pełne troski, zrozumienia i miłości - czytamy na stronie schroniska.

Dżeki został oddany do schroniska 9.12.2020 roku, ponieważ jego opiekunka musiała zmienić miejsce zamieszkanie i nie mogła zabrać psiaka ze sobą. Dżeki to nieduży psiak, który ma 10 lat. Wiemy, że dotąd mieszkał w mieszkaniu z dwoma innymi psami, z którymi dobrze się dogadywał. Na razie, w schronisku, Dżeki jest wystraszony i trochę nieufny w stosunku do ludzi.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.