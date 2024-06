Galeria pod psem i kotem (Odc.317)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Tak Budrysa opisują wolontariusze schroniska. "Wiecie jak to jest być ,,żywym alarmem” widzącym przez większość życia świat tylko na tyle, na ile pozwalał łańcuch przymocowany do budy? My nie chcemy nawet o tym myśleć. Budrys wiódł właśnie takie życie… Znając realia ,,psów łańcuchowych” nigdy nie był na spacerze i nie zaznał dotyku człowieka, czy domowego ciepła. Frustracja, jaka towarzyszy takim psom z powodu ograniczonej wolności, często przeradza się w agresję. Stało się tak i w przypadku Budrysa. Taki pies nie rozumie , że ręka człowieka może głaskać i przypinać smycz, by psiak mógł pójść na spacer razem z człowiekiem. Nie wspominając już o integracji z innymi zwierzętami. Ten pies przeszedł długą drogę by, w końcu nam zaufać i, na przykład, wyjść na spacer. Taki pies nigdy nie dojdzie do siebie i nie będzie ,,wzorowym” towarzyszem, ale psem, który potrzebuje zrozumienia, cierpliwości i akceptacji. Budrys mimo wszystko jest dobrym psem, który uwielbia wyjścia z opiekunami do lasu, nienachalną uwagę i pieszczoty. Nasz 10-letni kawaler nie przepada za kotami, ale raczej nie ma problemu z innymi psami. W boksie aktualnie przebywa z suczką i psem. Nie ma między nimi żadnych problemów. W przypadku takich psów, jak Budrys zawsze należy zwracać uwagę na jego zachowania. Nigdy nie wiemy, jak pies dokładnie zareaguje w danej sytuacji. Bardzo chcielibyśmy, by chociaż na stare lata Budrys doświadczył, czym jest życie u boku człowieka, dla którego pies jest przyjacielem i członkiem rodziny a nie żywym alarmem."

Anetka trafiła do schroniska w lipcu 2015 roku w wieku około 7 tygodni. W warunkach schroniskowych Anetka jest niestety płochliwą kotką. Więcej zdjęć.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.