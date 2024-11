Galeria pod psem i kotem (Odc.339)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Panda trafiła do schroniska 10.11.2023. Kotka była wychudzona i chora. Panda to drobna koteczka, która urodziła się mniej więcej w styczniu 2022. Ma wspaniałą, delikatną osobowość i potrafi rozkochać w sobie każdego, kogo pozna. Uwielbia głaskanie i noszenie na rękach. Uroczo sięga łapkami w stronę człowieka i wystawia języczek. W 100 procentach toleruje towarzystwo innych kotów, jest wobec nich bezkonfliktowa. W schronisku Panda cierpiała na wciąż nawracający, bardzo silny katar. Gdy inne sposoby zawiodły, Panda przeszła tomografię głowy, która wykazała polipy. Polipy zostały usunięte, a Panda wydawała się wracać do zdrowia. Niestety po pewnym czasie katar zaczął nawracać. Panda od pewnego czasu mieszka w tzw. domu tymczasowym u pracownicy schroniska Pauliny, która dokłada wszelkich starań, by kotka miała jak najlepszy komfort życia. Nie wiemy, ile czasu jeszcze jej zostało.

Tauriel trafiła do schroniska 24.02.2024 razem ze swoimi szczeniakami. Psią rodzinę znaleziono na działkach na ulicy Skrzydlatej. Tauriel to ok. 5-letnia suczka średniej wielkości. Jest istnym aniołkiem w psim futerku. Uwielbia kontakt z ludźmi, jest łagodna i bardzo serdecznie nastawiona w stosunku do wszystkich. Tauriel trafiła do naszego schroniska wraz ze swoimi dziećmi, wobec których jest szalenie opiekuńcza i jest dla nich największym wsparciem. Tauriel słynie z uroczego obijania noskiem swoich opiekunów, co odbieramy jako oznakę sympatii. Ma przenikliwe, mądre i czułe spojrzenie, w którym można utonąć. Kto zechce przygarnąć Tauriel do swojego życia, temu gwarantujemy, że zyska cudowną, mądrą i wierną przyjaciółkę.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku.

Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.