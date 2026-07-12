Galeria pod psem i kotem (Odc.424)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Andy został oddany do schroniska razem z Astralem 13.09.2024, ponieważ psów opiekun nie był w stanie zapewnić im właściwej opieki. Andy to 4-letni pies średniej wielkości. Jest ufnym i przyjaznym w stosunku do ludzi stworzeniem. Jest bardzo zżyty ze swoim kumplem Astralem. Zanim znalazły się w schronisku, psy mieszkały w mieszkaniu.

Aleks został znaleziony 29.04.2024 na ulicy Grochowskiej. Aleks to starszy już kocur, który jest szalenie przymilny – chodzi za człowiekiem krok w krok i domaga się uwagi i pieszczot. Kto da mu dom?

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.