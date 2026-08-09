Galeria pod psem i kotem (Odc.428)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Deryl i jego rodzeństwo szukają domó. Są oswojone, zdrowe, chętne do zabawy, przyjazne, odważne i bardzo ciekawe świata. Korzystają z kuwety. Obecnie przebywają w tzw. domu tymczasowym. Zanim jednak podejmiesz decyzję o przygarnięciu kociaka, dobrze się zastanów. Pamiętaj, że posiadanie zwierzęcia wiąże się z codziennymi obowiązkami a także kosztami (np. szczepienie, odrobaczanie). Kocięta adoptowane ze schroniska są zaszczepione przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczone i zaczipowane. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku zostaną wykastrowane na koszt schroniska.

Belami trafił do schroniska w 2021 roku. Belami jest czułym i radosnym psem. Po wejściu do jego boksu merda ogonkiem oraz niezbyt delikatnie skacze na opiekuna chcąc być jak najbliżej człowieka. Lubi spokojne spacery, na których ładnie chodzi na smyczy, nie wyrywa się oraz nie reaguje negatywnie na mijane czworonogi. Jego największą miłością są ludzie - podczas gdy jego koledzy z boksu ganiają się i bawią na psim wybiegu, on nie opuszcza naszego boku domagając się pieszczot. Obecnie w schroniskowym boksie przebywa z psem i suczką, jednak trzeba zaznaczyć, że przed zamieszkaniem z innym czworonogiem musiałby zostać przeprowadzony spacer zapoznawczy. Belami to pies, który ceni bliskość ludzi ponad wszystko. Jesteśmy pewni, że przy odpowiednim, świadomym i wyrozumiałym opiekunie Belami stanie się prawdziwym skarbem rodziny.

Kontakt w sprawie adopcji pod nr tel.: 601 299 421

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46