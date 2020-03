Galeria pod psem i kotem (odc. 91)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Poznajcie Fugę i Karola, może to właśnie u was znajdą swój nowy dom? Suczkę Fugę znaleziono przywiązaną do słupa na Al. Grunwaldzkiej. Potem okazało się, że umyślnie zostawił ją tam jej opiekun. Fuga ma około sześć miesięcy, gdy dorośnie będzie prawdopodobnie wielkości labradora. Suczka przez dwa tygodnie mieszkała w domu tymczasowym. Niestety nie mogła tam pozostać dłużej, ponieważ nie dogadywała się z psem rezydentem. Fuga jest wesoła i przyjazna, potrzebuje cierpliwego opiekuna, który będzie miał czas, by wszystkiego jej nauczyć. Kota Karola znaleziono na klatce schodowej. Stała przy nim kuweta i worek żwirku... Karol ma około osiem miesięcy. Jest oswojony, przyjazny i towarzyski. Boi się innych kotów, prawdopodobnie był więc jedynym kotem w domu. Gdy znalazł się w schronisku, był już wykastrowany. Obejrzyj więcej zdjęć Fugi i Karola

