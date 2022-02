Gdański desant PiS na miejską komunikację

Kacper Płażyński, poseł PiS z Gdańska, walczy o wyborców... w Elblągu. Od grudnia organizuje tu dyżury dla mieszkańców, a dzisiaj apelował na konferencji do prezydenta Elbląga o zmiany w komunikacji miejskiej. - Na komunikację skarżą się mieszkańcy podczas moich dyżurów – tłumaczy Kacper Płażyński.

Kacper Płażyński ma 33 lata, mieszka w Gdańsku, gdzie w 2018 roku został radnym z listy PiS, kandydował też na prezydenta Gdańska, ale wówczas przegrał w drugiej turze z Pawłem Adamowiczem. Rok później został posłem do Sejmu z okręgu gdańskiego. W grudniu ubiegłego roku rozpoczął poselską aktywność w Elblągu, jego społecznym asystentem został pochodzący z Elbląga Sebastian Piasecki, który co miesiąc organizuje dyżury dla mieszkańców, ale nie w siedzibie PiS przy ul. 1 Maja, tylko w znajdującej się w tym samym budynku siedzibie NSZZ Solidarność. Poseł ma tu bywać raz na kwartał. Przyjechał właśnie dzisiaj, by apelować do prezydenta Elbląga o zmiany w komunikacji miejskiej i spotkać się z mieszkańcami na dyżurze.

- Znaczna część wątpliwości i skarg od mieszkańców Elbląga podczas naszych dyżurów dotyczy właśnie tego, co wydarzyło się w Elblągu 1 stycznia 2021 roku, czyli zmian w rozkładzie jazdy, likwidacji pewnych linii i związanych z tym utrudnieniami, m.in. przesiadkami – mówił Kacper Płażyński. - Pozwoliliśmy więc sobie skierować do prezydenta Wróblewskiego szereg pytań dotyczących transportu publicznego, linii, rozkładów. Dlaczego chociażby bardzo często dotyczy do takich sytuacji, że tramwaje przyjeżdżają po sobie, później jest 30-40 minut przerwy między kursami, czy rozkład jazdy jest dobrze skonstruowany, czy jest zharmonizowany z rozkładem PKP. Mamy nadzieję, że otrzymamy od pana prezydenta konkretne wyjaśnienia i analizy, jak ten transport publiczny zmienił się przez ostatni rok. Czy rzeczywiście duża część mieszkańców przesiadła się do aut, bo takie otrzymujemy informacje. Mamy nadzieję, że po tej odpowiedzi uda nam się spotkać z panem prezydentem Wróblewskim, być może wspólnie przeprowadzić szerokie konsultacje z mieszkańcami Elbląga, by wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom – dodał.

Poseł z prezydentem dzisiaj się nie spotkał, bo jak stwierdził „pan prezydent miał dość napięty kalendarz”, za to przygotował pismo, w którym pyta m.in. o to, czy miasto „planuje bieżącą konsolidację rozkładu komunikacji miejskiej w Elblągu z rozkładem jazdy PKP”, dlaczego miasto zlikwidowało ulgę dla pasażerów posiadających przy sobie dowód rejestracyjny auta i czy „miasto planuje skorygowanie obecnie funkcjonujących linii w taki sposób, aby ich trasy były zbliżone do tych przed zmianami”. Dodajmy, że o wielu ze spraw poruszanych przez posła Płażyńskiego media lokalne szeroko informowały przez ostatni rok. Dzisiaj zapytaliśmy go o to, czy korzystał ostatnio z elbląskiej komunikacji miejskiej.

- Korzystałem ostatnio trzy miesiące temu – przyznał.

- Jakie wrażenia?

- Nie mogę jakoś narzekać. Czysto, schludnie, a to pierwsze, co turysta czy ktoś, kto nie mieszka w danej miejscowości, odczuwa. Tutaj więc nie mogę narzekać, ale to była prosta droga, na cmentarz. Odbyła się bez przeszkód.

- Długo Pan czekał na autobus?

- Nie pamiętam, z 5 minut. Nie było tak źle. Natomiast historie mieszkańców są takie, że to po prostu trzeba poprawić. Ja niestety nie jestem miarodajny, a nie będę udawał, że coś było nie tak. Z mojej perspektywy wszystko było w porządku, ale mieszkańcy mówią, że zmiany są potrzebne, w związku z tym chcemy z mieszkańcami i z panem prezydentem rozmawiać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że pewne korekty w 2021 roku były w rozkładzie jazdy, ale widać, że były one niewystarczające - odpowiedział poseł.