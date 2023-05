Gmina Elbląg świętowała 50-lecie

27 maja przypada święto samorządu terytorialnego. Nic więc dziwnego, że właśnie w sobotę 50-lecie istnienia gminy wiejskiej Elbląg świętowali jej władze i mieszkańcy. Zobacz zdjęcia.

Obchody 50-lecia gminy Elbląg miały bardzo uroczystą oprawę. W oficjalnej części, jaka odbyła się w Szkole Podstawowej w Nowakowie, rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, władze gminy powitały zaproszonych gości – m.in. parlamentarzystów, samorządowców z ościennych gmin, przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów z Ukrainy (gmina Czeczelnik) i Niemiec (gmina Barssel) byłych i obecnych pracowników gminy i wszystkich mieszkańców.

- Jubileusz 50-lecia to święto wszystkich mieszkańców gminy. Bo gmina to ludzie. To okazja, by ocalić od zapomnienia cząstkę historii, cząstkę siebie, by połączyć różne pokolenia tworzące obraz gminy, docenić dorobek tych, którzy przez lata tworzyli ten obraz. Pozwólcie, że wspomnę najważniejsze osoby w tej gminie, bo miała i ma szczęście do wyjątkowych włodarzy – mówiła Barbara Bruzdewicz, przewodnicząca Rady Gminy Elbląg, wymieniając kolejnych wójtów od 1990 roku (kiedy wprowadzono samorządy): Sławomira Jezierskiego. Grzegorza Nowaczyka, Genowefę Kwoczek i obecnie urzędującego Zygmunta Tucholskiego.

Gminę Elbląg powołała do życia Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku 1 stycznia 1973 roku razem z gminą Komorowo Żuławskie. Obejmowała ona wówczas m.in. tereny, które obecnie należą do miasta Elbląg: Dąbrowę, Krasny Las czy Rubno Wielkie. Kilka lat później gminę w Komorowie zlikwidowano, a jej tereny włączono do gminy Elbląg, ustawiając jej siedzibę w mieście Elbląg przy ul. Browarnej, która istnieje tu do dzisiaj.

- Pierwszym naczelnikiem gminy Elbląg był Henryk Madej, a gminy Komorowo Żuławskie Jan Kierszka. Miło mi poinformować, że sekretarzem biura urzędu gminy był Klemens Stankiewicz, obecny wśród nas, natomiast w gminie Komorowo Żuławskie była to pani Kazimiera Górska – wspominał Zygmunt Tucholski, obecny wójt gminy. - Kolejnymi naczelnikami gminy Elbląg (po 1976 r. - red.) byli Andrzej Supkowski, Małgorzata Kreczynowicz i witany tu serdecznie Sławomir Jeziersk – mówił obecny.

Była więc okazja do wspomnień, przypomnienia historii gminy i jej dotychczasowych osiągnięć oraz wyróżnienia najbardziej zasłużonych mieszkańców i osób, które miały wpływ na rozwój tego samorządu. A to wszystko w towarzystwie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Po oficjalnych obchodach przyszedł czas na piknik, który odbył się przy szkole. Nie zabrakło muzyki, występów gminnych zespołów, koncertu tenora z opery w Bydgoszczy. Piknikowi towarzyszył również rajd rowerowy i liczne konkursy. Mieszkańców i gości jubileuszu zabawiała również żywa maskotka-wiewiórka, która jest też w herbie gminy, czym nawiązuje do historii rodu Bażyńskich. Od soboty maskotka ma też imię - Gminelka, wybrane w konkursie dla mieszkańców.

Piknik zakończyła zabawa taneczna i pokaz fajerwerków.