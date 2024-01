Gorączka sobotniej nocy, czyli studniówka II LO

- Polonezem tylko trochę się stresuję, bo ćwiczyliśmy od października, ale wiadomo, trzeba uważać, żeby się nie pomylić - przyznaje Wiktoria, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Jak bawili się maturzyści z tej szkoły? Zobacz zdjęcia.

Nowa Holandia ponownie wypełniła się dźwiękami poloneza, a kolejni uczniowie rozpoczęli studniówkę od tradycyjnego tańca. Maturzyści z II LO w Elblągu wykonali też przed publicznością walca, wprowadzając romantyczny i bajkowy nastrój.

- Polonezem tylko trochę się stresuję, bo ćwiczyliśmy od października, ale wiadomo, trzeba uważać, żeby się nie pomylić - przyznaje Wiktoria, maturzystka z IVB. - Maturą też niezbyt się stresuję. Z przedmiotów rozszerzonych zdaję angielski, matematykę, informatykę i fizykę. Chciałabym w przyszłości studiować informatykę na Politechnice Gdańskiej - dodaje.

Studniówka nie jest tylko dla maturzystów, a również dla nauczycieli, którzy uczyli ich przez ostatnie cztery lata.

- Niech ten bal będzie ukoronowaniem wspaniałych, wspólnych wspomnień i czasu spędzonego w Jagiellończyku - mówiła dyrektor szkoły Agnieszka Jurewicz. - Odczuwałam dumę za każdym razem, kiedy widziałam, z jaką ciekawością podchodzicie do świata i jak bardzo chcecie się rozwijać. Niech czar dzisiejszej nocy, jej niezwykłość, towarzyszy Wam przez cały czas. Ten moment należy do Was, zanurzcie się więc w zabawie. Chwilo trwaj, studniówkę II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, uważam za otwartą.