Gra Miejska - rusz śladami elbląskiej Starówki!

graf. MOSi

W niedzielę, 20 lipca, serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny oraz entuzjastów ruchu i dobrej zabawy do udziału w Grze Miejskiej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Uczestnicy, ruszą śladami tajemnic elbląskiej Starówki, otrzymując specjalne mapy z zaznaczonymi lokalizacjami do odkrycia. Startujemy o godzinie 12:00 przy Bramie Targowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Gra miejska to świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu poprzez połączenie spaceru na orientację z odgadywaniem zagadek. W poprzedniej edycji liczba uczestników była rekordowa, dlatego i tym razem mamy nadzieję na równie wysoką frekwencję. Wcześniej bawiliśmy się w Parku Dolinka, a teraz widzimy się na uroczej elbląskiej starówce, pełnej historycznych ciekawostek. Zapraszamy w najbliższą niedzielę, 20 lipca, od godz. 12:00 do biura, które będzie znajdować się przy Bramie Targowej. Będzie można w nim odebrać mapę Starego Miasta oraz uzyskać wszelkie informacje. Każdy punkt będzie skrywać zagadkę lub pytanie, które trzeba rozwiązać, aby ukończyć całą grę. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą trasę i udzielą prawidłowych odpowiedzi, otrzymają słodki upominek oraz pamiątkowy gadżet przygotowany przez MOSiR. Zabierz bliskich, znajomych i dołącz do zabawy! Wszystkie wydarzenia w ramach Wakacji z MOSiR-em są całkowicie bezpłatne.

MOSiR