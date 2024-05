Grażyna Kluge przewodniczącą Rady Miejskiej w Elblągu

Wszyscy radni, czyli 25 osób, zagłosowali za wyborem Grażyny Kluge na przewodniczącą Rady Miejskiej w Elblągu. Wiceprzewodniczącymi zostali Małgorzata Adamowicz, Rafał Traks i Antoni Czyżyk.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Elbląg rozwijał się pięknie i równomiernie - powiedziała tuż po wyborze Grażyna Kluge, deklarując współpracę. Dziękowała za powierzenie jej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. - Obiecuję wypełniać ją rzetelnie i skrupulatnie. Rok 2024 jest rokiem wielu zmian i wyzwań, aby im sprostać ważne jest zaangażowanie nas wszystkich, ponad podziałami. To praca dla Elbląga i mieszkańców, którzy nam zaufali. Dołożę wszystkich starań, by głos każdego radnego był wysłuchany. Obyśmy zostawili tę naszą małą ojczyznę w lepszym stanie niż ją zastaliśmy, czego sobie i Państwu życzę - mówiła Grażyna Kluge.

Grażyna Kluge zdobyła w wyborach samorządowych 2091 głosów, najwięcej spośród wszystkich kandydatów startujących do Rady Miejskiej w Elblągu. Dotychczas była wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa, do elbląskiego samorządu wróciła po 11 latach. Została wybrana radną po raz pierwszy w 2010 roku, ale długo mandatu nie sprawowała, bo przyjęła nominację na wiceprezydenta Elbląga. Straciła tę funkcję w 2013 roku w wyniku referendum, kiedy mieszkańcy odwołali RM i prezydenta Grzegorza Nowaczyka. W latach 2014-2015 była wicewojewodą warmińsko-mazurskim, przez pewien czas pracowała w CSE Światowid, a następnie została dyrektorem elbląskiego biura Urzędu Marszałkowskiego. W związku z wyborem na radną wojewódzką w 2018 roku, w urzędzie wzięła bezpłatny urlop. Od 1 maja wróciła na stanowisko dyrektora biura, jednocześnie obejmując mandat radnej w Radzie Miejskiej w Elblągu.

Grażyna Kluge w tym roku kończy 70 lat. Jest z wykształcenia nauczycielką, była m.in. dyrektorką elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty, urzędniczką samorządową i państwową. Była też prezesem EKS Start Elbląg.

Aktualizacja. O godz. 11.45 zakończyło się liczenie głosów w tajnych wyborach na wiceprzewodniczących. Małgorzata Adamowicz (KO) otrzymała 25 głosów "za", Antoni Czyżyk (KO) - również 25 głosów, natomiast Rafał Traks - "za" 22 głosy, dwie osoby były przeciw, wstrzymała się jedna osoba.