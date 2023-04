Kiedy przekop połączy się z Elblągiem? - Chciałem potwierdzić, że w tym roku zakończą się prace przy realizacji tej inwestycji, jeśli chodzi o budowę nowej drogi wodnej łączącej Elbląg, Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Zgodnie z harmonogramem tor wodny powinien być gotowy jesienią – przekazał PAP wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Jednocześnie apeluje o rozwiązanie spornej kwestii pogłębienia 900-metrowego odcinka toru wodnego do Elbląga. O sprawie pisze m. in. interia.pl.

Jak podkreślił Gróbarczyk, inwestycja zaliczyła małe opóźnienie w związku z budową mostu w Nowakowie, poza tym prace idą "zgodnie z planem".

- Pozostaje nam budowa ścianki szczelnej na rzece Elbląg i pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym. To nie są skomplikowane prace i nie przewidujemy w związku z tym większych trudności – twierdzi wiceszef resortu. Wskazał na kwestię pogłębienia ostatniego, 900-metrowego odcinka toru wodnego od punktu "P2" do portu w Elblągu. Od miesięcy między rządem a samorządem trwa spór w tej sprawie, władza centralna proponuje wsparcie inwestycji w zamian za większościowy pakiet akcji portu. Gróbarczyk w tym kontekście mówi o "zobowiązaniach właścicielskich".

- To może być wykup udziałów, podniesienie kapitału portu, czy stworzenie nowego podmiotu z nową formą właścicielską. Dopuszczamy różne rozwiązania, abyśmy mogli wejść do tego portu i zainwestować – powiedział wiceminister. Poinformował również, że do końca 2022 r. koszty utrzymania kanału przez Mierzeję Wiślaną wyniosły ponad 900 tys. zł.

Jak tłumaczy Gróbarczyk, prace muszą stanąć we wspomnianym punkcie P2, ponieważ nabrzeża w elbląskim porcie są zbyt płytkie. Muszą zostać umocnione, by potem przeprowadzić pogłębienie.

Więcej na interia.pl.