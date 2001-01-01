Grzyby zbieraj z głową (wracamy do tematu)

Najważniejsza z informacji przekazana nam przez służby sanitarne to ta, że grzyby którymi miało się zatruć kilka dni temu starsze małżeństwo, nie trafiły do obrotu, jednak nadal trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Sanepid apeluje o rozwagę podczas grzybobrania, a w razie jakichkolwiek wątpliwości do skorzystania bezpłatnie z usług grzyboznawcy.

Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 88-letniej kobiety, która zmarła w Szpitalu Miejskim w Elblągu. Seniorka wraz z mężem najprawdopodobniej zatruła się grzybami, które małżeństwo wcześniej zebrało. Mężczyzna żyje, przebywa w szpitalu. Jak poinformowała nas w środę (10 września) rzeczniczka prasowa szpitala Małgorzata Adamowicz, wykonano wszystkie niezbędne badania, również te pod kątem zatrucia tego małżeństwa grzybami. Ich wyniki nie są jeszcze znane. Przypomnijmy, że z informacji przekazanej mediom wcześniej przez służby sanitarne wynika, że seniorzy zbierali grzyby na łące, przekonani, że są to pieczarki. Zjedli je smażone z cebulą i boczkiem. Byli jedynymi osobami, które je jadły, nie udostępnili ich także do obrotu.

Elbląski Sanepid apeluje o rozważnie grzybobranie, zachęca również do skorzystania z usług grzyboznawcy.

- Można to zrobić w godzinach pracy naszej stacji: czyli od poniedziałku do piątku od g. 7:30 do g. 15:00. Jest to bezpłatna usługa – mówi Anna Kozłowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Pamiętajmy: zbierajmy tylko te grzyby, które dobrze znamy. Oto kilka podstawowych zasad grzybobrania z poradnika przygotowanego przez leśników.

Zbieramy tylko te grzyby, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne

Nie wolno rozpoznawać trujących gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku – gatunki śmiertelnie trujące mają przeważnie smak przyjemny, słodkawy

Nie należy zbierać grzybów zbyt młodych, ponieważ nie wszystkie cechy potrzebne do identyfikacji mogą być u nich wykształcone

Najwięcej gatunków trujących występuje wśród grzybów blaszkowych. Uważajmy na nie

Grzyby wkładajmy najlepiej do koszyków, nigdy zaś do toreb foliowych, gdzie na pewno się pokruszą i być może nabiorą (niektóre gatunki) szkodliwych dla naszego zdrowia właściwości

Cały poradnik Lasów Państwowych, wraz z małym atlasem grzybów do ściągnięcia w pliku pdf.