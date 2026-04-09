Historyczny spacer razem z PTTK

10 kwietnia przypada 780 rocznica nadania Elblągowi praw miejskich. Z tej okazji elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego zaprasza na spacer po Starym Mieście, śladami Elbląga sprzed wieków.

10 kwietnia 1246 r. krzyżacka osada nad rzeką Elbląg otrzymała prawa miejskie, które nadał wielki mistrz zakonu krzyżackiego Heinrich von Hohenlohe. W tym roku przypada 780 rocznica tego wydarzenia.

Z tej okazji elbląski oddział PTTK zaprasza wszystkich na spacer (bardziej ściśle dwa spacery tą samą trasą) po Starym Mieście.

„Spotykamy się na dziedzińcu dawnego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny (Centrum Sztuki Galeria EL), następnie krótki spacer historycznymi ścieżkami Starego Miasta Elbląga, będącymi świadkami roku 1246, aż do dawnego kościoła pw. Świętego Ducha (Biblioteka Elbląska), gdzie w podziemiach wydawany będzie certyfikat uczestnictwa, poświadczający Wasz udział w obchodach 780. rocznicy nadania praw miejskich. Na dowód prawdziwości i mocy stosownego aktu, będzie on opatrzony podpisem Wielkiego Mistrza oraz miejską pieczęcią.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych elbląskiego oddziału PTTK.

Spacery rozpoczną się o godzinie 10 i 16; 10 kwietnia.