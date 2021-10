III Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Czesław Latoch tegorocznym mistrzem!

To był wieczór pełen emocji. Dziś wieczorem (20 października) odbył się III Wielki Test Wiedzy o Elblągu organizowany przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl i Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". W "stacjonarnej" wersji testu - a równolegle odbyła się internetowa - zwyciężył Czesław Latoch. Zobacz zdjęcia.

"Sprawdź się!"

Zacznijmy od wspomnianych wielkich emocji. Czesław Latoch, gdy ogłoszono wyniki testu, przez dłuższą chwilę pozostawał na miejscu, jakby nie mogąc uwierzyć w wygraną. "Wielki mistrz wiedzy o Elblągu" tej edycji zdobył 49 punktów na 60 możliwych. Jak przygotowywał się do testu?

- Od 50 lat – odpowiada z przekonaniem. - Lubię swoje miasto, lubię czytać, dowiadywać się, co tu się działo – podkreśla. - To dzięki żonie tu przyszedłem, wygoniła mnie tu (uśmiecha się): "Zawsze się tak dużo mądrzysz o Elblągu, idź, sprawdź się, jaki będziesz mądry wśród innych". Okazuje się, że miała rację, że mnie wygoniła – przyznaje. - Naprawdę się cieszę. Nagroda się przyda, zmienię sobie stary komputer na nowy – dodaje.

- Pytania były na pewno bardziej podchwytliwe niż podczas pierwszej i drugiej edycji – mówi Bartosz Skop, zdobywca drugiego miejsca z wynikiem 46 punktów. - Historia Elbląga to moje hobby od wielu, wielu lat – dodaje.

- Jestem tu trzeci raz, polubiłem tę zabawę - podkreśla Mariusz Kapela, który z wynikiem 45 punktów zamknął podium. - Mieszkam tu od 50 lat, to poniękąd mój obowiązek, żeby sprawdzić wiedzę o swoim miejscu. Stresu nie było, raczej zabawa – zaznacza.

W tegorocznym Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu uczestnicy musieli zmierzyć się m. in. z pytaniami z zakresu przedwojennej historii Elbląga, nie mogło zabraknąć kwestii związanych miejskim przemysłem czy zasłużonymi i znanymi elblążanami. Było też trochę zagadnień współczesnych. W pigułce: test to 60 pytań, ograniczony czas na odpowiedź i rywalizacja między tymi, którzy Elbląg znają i kochają. Nie brakowało dobrej zabawy, ale na pewno nie było łatwo zwyciężyć...

- 30 sekund na odpowiedź to dużo czasu, proszę się dobrze zastanowić nad pytaniem – tak uczestnikom dodawał odwagi Juliusz Marek, pasjonat i propagator historii Elbląga. Wraz z nim test poprowadził Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl.

Mała ojczyzna i niełatwe pytania

Fot. Michał Skroboszewski

- Podziwiam wiedzę tych, którzy znają odpowiedzi na wszystkie te pytania - mówił po zakończeniu zmagań wiceprezydent Elbląga Michał Missan. Przyznał, że szczególnie te dotyczące okresu przedwojennego mogły sprawić trudność. Zachęcał uczestników do tego, by jako miłośnicy miasta budowali "dobry wizerunek Elbląga wśród elblążan".

- Cieszę się bardzo, że konsekwentnie realizujemy ten pomysł – mówił o Wielkim Teście Antoni Czyżyk, dyrektor CSE "Światowid". - Myśleć o przyszłości naszych małych ojczyzn nie da się bez historii, którą mamy bogatą – podkreślił. Gratulował też odwagi tym, którzy zdecydowali się stanąć dziś w szranki.

- Trudno nie wspierać idei, które wspierają małe ojczyzny, lokalność, to, co najważniejsze: że tu jesteśmy – odniósł się do pomysłu organizacji testu Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Przyznał, jak wielu innych, że niektóre pytania z dzisiejszej puli były bardzo trudne.

- Jestem pod wrażeniem poziomu wiedzy i znajomości spraw elbląskich, jakim wykazali się uczestnicy dzisiejszego testu - podsumował dzisiejsze zmagania Włodek Gęsicki, wydawca Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl.

Autorem większości pytań tegorocznej edycji jest Juliusz Marek, pomysłodawca Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Jak podkreśla, "warto testować swoją wiedzę i traktować to jako zabawę".

- Myślę, że niektóre pytania będą nas prowokować, żeby sięgnąć po wiedzę, żeby szukać tej wiedzy – mówi pasjonat elbląskiej historii.

Część pytań zaproponował także Lech Słodownik, a niektóre, niewykorzystane w poprzednich edycjach, przygotowała śp. Wiesława Rynkiewiecz-Domino. Nie zabrakło też kilku pytań od dwukrotnego zwycięzcy Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu, Adama Maksymiuka.

Stacjonarnie, online, z nagrodami

Równolegle odbył się test internetowy, w którym główną nagrodą było 1000 zł od redakcji portEl.pl. Pierwsze miejsce zajął użytkownik Rajek (37 pkt.), czyli Bartosz Rajkiewicz. Drugie – bazylka5 (34), trzecie – Jacek1237 (31). Dodajmy, że tutaj czas na odpowiedzi był krótszy Wyniki można sprawdzić pod tym linkiem, co więcej - nadal można spróbować swoich sił w dzisiejszym teście.

Oczekując na wyniki uczestnicy mogli obejrzeć zaproponowany przez Juliusza Marka film-niespodziankę, prawdziwą gratkę dla pasjonatów lokalnej historii: "Zamech" z 1957 r. w reżyserii Jerzego Jaraczewskiego.

Przypomnijmy:

- Nagrodą za I miejsce był laptop – ufundowany przez prezydenta Elbląga,

- za II miejsce – tablet i słuchawki ufundowany przez marszałka województwa,

- za III miejsce – smartfon ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu,

- za miejsca 4 -10 – nagrody ufundowane przez sponsorów i redakcję portEl.pl

W sumie pula nagród w stacjonarnej wersji testu wyniosła 8 tys. zł.

Do zobaczenia na kolejnym Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu!

Organizatorami III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk.

Sponsorami III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.