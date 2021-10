III Wielki Test Wiedzy o Elblągu - stacjonarnie i internetowo

20 października o godz. 18 rozpocznie się III Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Zapisanych uczestników zapraszamy do sali kina Światowid. Osoby, które z różnych względów nie mogą się tam pojawić, zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów. W wersji stacjonarnej na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 8 tys. złotych, a na zwycięzcę wersji internetowej - 1000 zł.

Test w wersji stacjonarnej i internetowej będzie składał się z 60 pytań dotyczących historii Elbląga, sportu, kultury, życia społecznego, gospodarki i wielu innych tematów. Jeszcze dzisiaj do godz. 15 zapraszamy chętnych do zapisów do rywalizacji, która odbędzie się w kinie Światowid. Zgłaszać można się mailowo (wielkitest@portel.pl) lub telefonicznie pod nr tel. 55 235 39 76, podając swoje imię i nazwisko i numer telefonu. Można też się zapisać osobiście przed samym wejściem, ale prosimy o przybycie do 17.45.

Jeśli ktoś nie może wziąć udziału w stacjonarnej zabawie, zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów, bo III Wielki Test Wiedzy o Elblągu ruszy w wersji internetowej również o godz. 18.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na test do kina co najmniej 15 minut przed godz. 18

Jak nagradzamy za wiedzę?

W wersji stacjonarnej

- Nagrodą za I miejsce jest laptop – ufundowany przez prezydenta Elbląga,

- za II miejsce – tablet i słuchawki ufundowany przez marszałka województwa,

- za III miejsce – smartfon ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu,

- za miejsca 4 -10 – nagrody ufundowane przez sponsorów. W sumie pula nagród to 8 tys. zł!

Nagrody wręczymy po sprawdzeniu wszystkich testów tego samego wieczoru w kinie Światowid. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy obejrzą film-niespodziankę, przygotowany przez Juliusza Marka, autora większości pytań do III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu.

Quiz w wersji internetowej

W wersji internetowej mamy 1000 zł dla uczestnika, który zdobędzie najwięcej punktów wśród internautów. By wziąć udział w rywalizacji o nagrodę, trzeba zalogować się 20 października przed godz. 18 na swoje konto na www.portEl.pl Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz je założyć tutaj UWAGA! Nie musisz się logować, jeśli chcesz jednie sprawdzić swoją wiedzę, a nie walczyć o nagrody.

Link do quizu internetowego znajdziecie tutaj. Pytania pojawią się o godz. 18. Źeby walczyć o 1000 zł, quiz należy rozwiązać najpóźniej do godz. 18.15. Czas odpowiedzi jest tak krótki, a pytania tak skonstruowane, by korzystać z głowy, a nie wujka „Google”.

O kolejności miejsc w teście internetowym decydować będzie liczba zdobytych w konkursie punktów. Pod uwagę będą brani wyłącznie zalogowani uczestnicy konkursu, którzy rozwiążą go w ciągu 15 minut od czasu rozpoczęcia konkursu. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce zajmie uczestnik, który szybciej rozwiąże test.

Wyniki internetowej rywalizacji będą wyświetlane na bieżąco pod tym linkiem. Imię i nazwisko zwycięskiego internauty podamy w czwartek, 21 października.

Organizatorami III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk.

Sponsorami III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Regulamin III Wielkiego Testu o Elblągu