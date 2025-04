Ile zarabiają wójtowie, burmistrzowie i prezydent? Sprawdzamy stawki

Czy wszyscy włodarze gmin i miast zarabiają podobnie? A może są znaczące dysproporcje? Porównaliśmy wynagrodzenia wójtów, burmistrzów gmin powiatu elbląskiego i prezydenta Elbląga.

Nasz Czytelnik zwrócił uwagę na niewielką dysproporcję w zarobkach burmistrzów, prezydentów i wójtów w powiecie elbląskim. Postanowiliśmy to sprawdzić, porównując zapisy uchwał poszczególnych samorządów i dopytując o szczegóły w urzędach. We wszystkich przypadkach podajemy kwoty brutto.

Ile zarabia prezydent Elbląga

Z uchwały Rady Miejskiej w Elblągu z maja 2024 roku wynika, że prezydent Elbląga Michał Missan otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości określonej dla prezydenta miasta do 300 tys. mieszkańców oraz dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Wynagrodzenie zasadnicze wynosi niecałe 11 tys. zł. Z uchwały wynika również, że prezydentowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynoszący niecałe 3,5 tys. zł oraz dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości około 4,3 tys. zł brutto.

Michałowi Missanowi przysługują też nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oprócz tego, jak każdy pracownik samorządowy, prezydent otrzymuje dodatek stażowy – w zależności od przepracowanych lat, nie więcej niż 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Michała Missana to 18 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czyli niecałe 2 tys. zł brutto.

– Łącznie wynagrodzenie prezydenta wynosi 20 424,60 zł brutto – informuje Joanna Urbaniak, kierownik biura prasowego prezydenta Elbląga.

Ile zarabiają wójtowie?

W Rychlikach wynagrodzenie wójta ustalano ostatnio w maju 2024 roku. Zbigniew Lichuszewski otrzymuje 18,5 tys. złotych brutto. Na tę kwotę składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie prawie 9,8 tys. zł, dodatek funkcyjny 3 tys. zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wysokości prawie 2 tys. zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie prawie 4 tys. zł.

Wójt Milejewa Mariola Sznajder otrzymuje trochę niższe wynagrodzenie niż wójt Rychlik.

– Wynagrodzenie wójta gminy Milejewo wynosi 17,5 tys. zł brutto – informuje Anna Wiśniewska z Urzędu Gminy Milejewo.

Z kolei z uchwały Rady Gminy Markusy z maja 2024 roku wynika, że wynagrodzenie zasadnicze pani wójt Doroty Wasik wynosi 10 tys. zł. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny w kwocie około 3 tys. zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 4 tys. zł oraz dodatek stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 tys. zł. W sumie miesięczne wynagrodzenie pani wójt wynosi około 19 tys. zł.

– Wynagrodzenie brutto wójta gminy Godkowo (Andrzeja Bondaruka – red.) w styczniu 2025 roku wyniosło 18,9 tys. zł – informuje z kolei Justyna Maciejewska z sekretariatu urzędu gminy w Godkowie. – Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 10 tys. zł, dodatek funkcyjny 3 tys. zł, dodatek specjalny prawie 4 tys. zł, a dodatek za wieloletnią pracę 2 tys. zł.

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie Marcin Ślęzak, według uchwały Rady Gminy z maja 2024 roku, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 tys. zł, dodatek funkcyjny 3 tys. zł oraz dodatek specjalny 4 tys. zł.

Zygmunt Tucholski, wójt gminy Elbląg, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości prawie 17 tys. zł,. W tym 10 tys. zł to wynagrodzenie zasadnicze, a 3 tys. zł to dodatek funkcyjny. Jak informuje Robert Dymowski, przewodniczący Rady Gminy, wójt otrzymuje też dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 tys. zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ile zarabiają burmistrzowie?

Czy kwoty te znacząco różnią się od tych otrzymywanych miesięcznie przez burmistrzów z powiatu elbląskiego?

– Wynagrodzenie burmistrza Tolkmicka (Józefa Zamojcina – red.) za styczeń 2025 roku, wyniosło około 19,4 tys. zł – informuje Katarzyna Madera, inspektor do spraw płac Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko. Na tę kwotę, według informacji podanych przez Katarzynę Maderę, składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 tys. zł, dodatek funkcyjny wynoszący około 3 tys. zł, dodatek specjalny 4 tys. zł oraz dodatek za wysługę lat 2 tys. zł.

W Młynarach aktualne wynagrodzenie pani burmistrz Renaty Bednarczyk zostało ustalone 22 stycznia 2025 roku.

– Za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 21 stycznia 2025 roku, wynagrodzenie wypłacone zostało na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 6 maja 2024 roku, natomiast wynagrodzenie za okres od dnia 22 stycznia 2025 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku na podstawie uchwały z 22 stycznia 2025 roku, co złożyło się na kwotę około 18,9 tys. zł – wyjaśnia Anna Kołodziej-Rabiczko, sekretarz Miasta i Gminy Młynary.

Jak informuje z kolei Anna Młynarczyk z Urzędu Miejskiego w Pasłęku, burmistrz tej gminy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie prawie 10,5 tys. zł, dodatek funkcyjny w kwocie około 3,5 tys. zł, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie około 4,2 tys. zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego 2 tys. zł. Łącznie 20 085,00 złotych brutto.

Z kolei burmistrz Fromborka Damian Krasiński otrzymuje około 18,2 tys. zł, z czego 10 tys. zł to wynagrodzenie zasadnicze, 1,6 tys. zł to dodatek stażowy, niecałe 4 tys. zł to dodatek specjalny, a 2,5 tys. zł to dodatek funkcyjny.

Jak widać na powyższych przykładach, różnice między włodarzami poszczególnych samorządów nie są duże. I nie ma zbytniego znaczenia, czy dana osoba zarządza gminą wiejską z kilkoma tysiącami mieszkańców, miejsko-wiejską z kilkunastoma tysiącami mieszkańców czy stolicą powiatu z ponad 100 tysiącami mieszkańców. Tak to wymyślił ustawodawca, czyli politycy.