Informacja turystyczna w Elblągu nieczynna do odwołania

Od czwartku (12 marca) do odwołania zamknięte jest Centrum Informacji Turystycznej w Elblągu. Pracownicy informacji pełnią jedynie dyżur telefoniczny, można z nimi kontaktować się także mailowo. - Obsługujemy turystów zagranicznych, między innymi grupy z Niemiec, czyli z rejonów, gdzie jest dużo zachorowań na koronawirusa, zamknięcie informacji jest konieczne ze względów bezpieczeństwa - mówi Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego PTTK.

Elbląski PTTK w porozumieniu z prezydentem miasta podjął decyzję o zamknięciu Centrum.

- W ramach zaleceń ograniczania kontaktów z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem informujemy, iż od dnia 12 marca 2020 roku Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu, będzie zamknięte dla klientów do odwołania - czytamy w komunikacie PTTK.

Pracownicy Centrum Informacji Turystycznej będą pełnili dyżur telefoniczny pod numerem 55 239 33 77 oraz mailowy: ielblag@umelblag.pl, od poniedziałku do piątku od godz. 10 do godz.16.