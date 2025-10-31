Inteligentna sygnalizacja po remoncie na Dąbka

Zakończono przebudowę torowiska wraz z odnową nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z Al. Piłsudskiego. Ruszają odbiory i testy nowoczesnej, inteligentnej sygnalizacji świetlnej. Po ich zakończeniu ruch na skrzyżowaniu zostanie w pełni przywrócony, a pasażerowie będą mogli ponownie korzystać z przystanków tramwajowych - informują władze miasta,

W ostatnich dniach wykonawca zakończył prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz przebudową sygnalizacji ulicznej. Dzięki temu kierowcy mogą już w ciągu ul. Płk. Dąbka podróżować na wprost (w obu kierunkach) korzystając z dwóch pasów. Miasto uruchamia zaawansowaną sygnalizację akomodacyjną, czyli system, który automatycznie dostosowuje długość sygnałów świetlnych (np. czas zielonego światła) do bieżącego natężenia ruchu.

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. Nowy system wyposażono w inteligentne czujniki i kamery, które na bieżąco analizują sytuację na drodze. Dzięki temu sygnalizacja „widzi” pojazdy oraz pieszych i samoczynnie dostosowuje długość sygnałów świetlnych, co pozwala na płynniejszy przejazd przez skrzyżowanie, skraca czas oczekiwania i znacząco poprawia bezpieczeństwo.

W ramach projektu zainstalowano 6 kamer wideodetekcji na wlotach skrzyżowania, umożliwiających wykrywanie pojazdów, w tym tramwajów. Na przejściach i przejazdach rowerowych zamontowano czujniki detekcji na podczerwień dla pieszych i rowerzystów.

Obecnie trwa konfiguracja i testy nowego systemu oraz końcowe prace odbiorowe. Dopuszczenie do użytkowania wszystkich relacji drogowych oraz przystanków tramwajowych nastąpi po zakończeniu procedur odbiorowych, co zapewni maksymalne bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Przypomnijmy, że przebudowa torowiska na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka i al. Piłsudskiego w Elblągu jest częścią szerokiego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej o wartości blisko 184 mln zł. Obejmuje on remont 6 torowisk oraz zakup 10 nowoczesnych tramwajów. Miasto pozyskało na ten cel ponad 126 mln zł dofinansowania z programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej”.