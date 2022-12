Internauci ocenili prezydenturę Witolda Wróblewskiego

Zakończyliśmy naszą internetową sondę, w której pytaliśmy Czytelników o to, jak oceniają 8 lat prezydentury Witolda Wróblewskiego. Wyniki są mniej korzystne dla prezydenta niż trzy lata temu.

Trzy lata temu w naszej internetowej ankiecie rządy prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego bardzo dobrze oceniało 12 procent głosujących, dobrze – 19 procent. Odpowiedź „ani dobrze ani źle” wybrało prawie 23 proc., źle - 18 proc., bardzo źle - 23,5 proc., a 3,5 procent nie miało zdania na ten temat. Co zmieniło się przez ten czas? Dobrze i bardzo dobrze prezydenturę Witolda Wróblewskiego oceniła podobna procentowo grupa internautów, ubyło ocen „ani dobrze, ani źle”, czyli opinii osób niezdecydowanych, za to przybyło osób niezadowolonych. Szczegóły ostatniej sondy przedstawiamy na grafice obok.

Dodajmy, że trzy lata temu w sondzie wzięło udział ponad 800 osób, w najnowszej ponad 200 (sondę przeprowadziliśmy w dniach 5-15 grudnia), co ma oczywiście wpływ na reprezentatywność wyników. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, by uniknąć manipulacji, Czytelnicy przez zagłosowaniem musieli się zalogować do serwisu i z jednego konta mogli oddać tylko jeden głos.

Przypomnijmy, że ostatnie wybory samorządowe w 2018 roku Witold Wróblewski wygrał wyraźnie. W pierwszej turze uzyskał prawie 49 procent głosów. W drugiej pokonał swojego najpoważniejszego kontrkandydata Jerzego Wilka, uzyskując 72,01 proc. głosów, przy frekwencji 41,83 proc..