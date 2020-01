Jak działają chwilówki?

Chwilówka to taka forma pożyczki pieniężnej, którą wyróżnia szybki termin spłaty (najczęściej 30 albo 60-dniowy). Tego rodzaju formę finansowego wsparcia oferują różnego rodzaju instytucje pozabankowe.

Można ją otrzymać bez zbędnych formalności i bez wychodzenia z domu. Wszystko przez to, że całą procedurę ubiegania się o nią można przeprowadzić online. Tego rodzaju oferta bardzo dobrze sprawdzi się w nagłych sytuacjach. Jej dużą zaletą jest także i to, że mogą z niej skorzystać osoby, które nie miałyby szans na otrzymanie pożyczki w zwykłym banku.

Kto i w jakich okolicznościach może otrzymać chwilówkę?

Aby dostać chwilówkę, musimy być osobą pełnoletnią i posiadać ważny dowód osobisty. Oprócz tego liczy się polskie obywatelstwo, musimy też posiadać indywidualne konto w banku.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać chwilówkę?

Najpierw musimy wybrać odpowiednią firmę pożyczkową. Wybór jest bardzo duży, a ich oferty dotyczą kwot od 50 do nawet 15 tysięcy złotych, termin spłaty zazwyczaj można dopasować do własnych potrzeb. Mamy na to od jednego dnia, aż do 48 miesięcy.

Po wybraniu firmy pożyczkowej decydujemy się na konkretną sumę pieniędzy, którą chcemy pożyczyć. Warto baczniej przyjrzeć się kwocie do spłaty, bo w wielu firmach dostępna jest opcja „pierwsza pożyczka za 0 złotych”. Dzięki tego rodzaju promocyjnej ofercie można sporo zaoszczędzić.

Kiedy wybierzemy sumę i czas jej spłaty, zostaniemy przekierowani na stronę, na której musimy wypełnić elektroniczny formularz. Oczywiście możemy to również uczynić w stacjonarnej placówce, ale przez internet będzie szybciej i prościej. Niektóre z firm będą wtedy wymagać, aby im podać źródła naszych dochodów. Do tego musimy podać nasze imię, nazwisko, numer pesel, adres i numer telefonu, który potwierdzimy kodem SMS.

Kiedy te wszystkie wymagane pola wypełnimy i wyślemy wymagany przelew, będziemy musieli poczekać na rozpatrzenie naszego wniosku. Cała ta procedura trwa bardzo krótko, bo zaledwie kilka lub kilkanaście minut.

Jeśli odpowiedź będzie pozytywna, możemy się spodziewać szybkiego przelewu na nasze konto. Tego rodzaju transakcja jest w pełni zautomatyzowana i trwa zaledwie chwilę. W tym samym czasie na nasz adres mailowy zostanie przesłana umowa pożyczki oraz jej regulamin.

Dlaczego warto skorzystać z chwilówki?

Przede wszystkim można ją uzyskać bardzo szybko, a cała procedura zamyka się w kilkunastu albo co najwyżej kilkudziesięciu minutach. Można ją przeprowadzić online, w zaciszu własnego domu.

Wyróżnia ją również wysoka przyznawalność - nie musimy się obawiać odmowy nawet wtedy, gdy nasza sytuacja finansowa nie jest zbyt dobra. W tym wypadku brak stałego źródła dochodu wcale nas nie dyskredytuje w oczach pożyczkodawcy.

Proces ubiegania się o chwilówkę jest stosunkowo prosty i nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy. Cała procedura weryfikacyjna została maksymalnie uproszczona. Nie trzeba tracić czasu na zbieranie i dostarczanie do pożyczkodawcy sterty (często tak naprawdę zbędnych) dokumentów.

