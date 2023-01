Jak mają oszczędzać kluby sportowe

Dotarliśmy do pisma, jakie kluby sportowe, korzystające z miejskiej bazy, otrzymały od władz miasta w sprawie oszczędzania energii. - Każą nam oszczędzać energię, proponując też partycypację w jej kosztach, a z drugiej strony planują budowę podgrzewanej murawy na stadionie. Gdzie tu logika? - mówią przedstawiciele środowiska sportowego, którzy skontaktowali się z naszą redakcją. Jak tłumaczą to władze miasta?

Już 27 września 2022 r. prezesi klubów sportowych otrzymali pismo z Departamentu Sportu i Rekreacji, podpisane przez dyrektora Arkadiusza Kolperta z upoważnienia prezydenta Elbląga, w sprawie oszczędzania energii.

- Drastycznie zawyżona stawka (cen energii – red.) wymusza już dzisiaj na elbląskim samorządzie podjęcie wiele działań maksymalnej redukcji wydatków (…). Liczę na zrozumienie problemów i wyzwań, przed którymi stajemy, związanymi z utrzymaniem dostępności do miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej. Dlatego zwracam się do Państwa z propozycją partycypowania w kosztach energii elektrycznej i ogrzewania w obiektach, w których trenują zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w Waszych klubach – pisał do prezesów klubów Arkadiusz Kolpert (całość pisma prezentujemy obok).

- Na pismo odpowiedziało 11 klubów sportowych, które w większości zadeklarowały doraźne działania związane z oszczędzaniem energii, takie jak: zmniejszenie temperatury czy zmniejszenie oświetlenia hal, w których odbywają się treningi, ograniczenie ilości zajęć szkoleniowych. Pięć klubów wyraziło chęć przystąpienia do rozmów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania obiektów sportowych – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Ale zastrzega, że pismo do klubów było wysłane po pierwszej propozycji cen firm energetycznych.

- Przypomnijmy, że w przypadku energii na potrzeby budynków (oferta Tauron SA) byłby to wzrost o 540 procent, to jest z kwoty 433,70 zł do kwoty 2798,60 zł/MWh netto. Tak drastyczna podwyżka, niemająca ekonomicznego uzasadnienia, spowodowała, że Samorząd Elbląg stanął przed olbrzymim wyzwaniem i musiał podjąć wiele działań dotyczących maksymalnej redukcji wydatków, pracując nad projektem budżetu Miasta Elbląg na 2023 r. Przez tak wysokie ceny energii istniała realna groźba zamknięcia obiektów sportowych w nowym roku. Tego najczarniejszego scenariusza udało się uniknąć, m.in. dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym w projekcie budżetu Miasta Elbląg na 2023 r. oraz przez miejskie spółki i jednostki organizacyjne – tłumaczy rzeczniczka prezydenta. - Pomimo nadal wysokich cen energii, zasady udostępniania miejskich obiektów sportowych klubom nie uległy zmianie i nadal będą korzystały z nich bezpłatnie. W 2022 roku z tej formy wsparcia Samorządu Elbląga skorzystało 26 klubów sportowych prowadzących szkolenie w 23 dyscyplinach, łącznie w tych zajęciach bierze udział około dwóch tysięcy młodych zawodników i zawodniczek. Przy tym trzeba zauważyć, że kluby korzystają nieodpłatnie z bazy sportowej miasta, ale koszt utrzymania tych obiektów w 2023 roku wzrośnie znacząco – tylko wydatki na energię w obiektach zarządzanych przez MOSiR wzrosną o około 2,2 mln zł. Potrzebne środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie Elbląga na 2023 r.

W sprawie pisma z Departamentu Sportu i Rekreacji oraz oszczędności energii z naszą redakcją skontaktowały się osoby związane z elbląskimi klubami sportowymi/

- Każą nam oszczędzać energię, proponując też partycypację w jej kosztach, a z drugiej strony planują budowę podgrzewanej murawy na stadionie. Rozumiemy, że trzeba oszczędzać, ale dlaczego jednocześnie władze miasta chcą wydawać miliony złotych na podgrzewaną murawę, z której będzie korzystał w zasadzie jeden klub? - mówi jeden z przedstawicieli klubów sportowych.

- Tor Kalbar w tym roku nie będzie mrożony, łyżwiarze nie mają gdzie trenować, a miasto funduje kolejną energochłonną inwestycję. Gdzie tu logika? - dodaje kolejny z przedstawicieli środowiska sportowego, prosząc o anonimowość.

Zapytaliśmy władze miasta, czy to nie dziwne, że z jednej strony zobowiązują kluby do oszczędności energii, a z drugiej - obiecują budowę podgrzewanej murawy na stadionie (zasilanej energią elektryczną), z którego głównie będzie korzystać jeden klub? Joanna Urbaniak przypomniała w odpowiedzi o spotkaniu prezydenta Elbląga z władzami klubu pod koniec 2022 roku.

- Podczas spotkania przedstawiciele elbląskiego klubu wskazali, że najpilniejszą inwestycją do wykonania na stadionie przy ul. Agrykola jest budowa podgrzewania murawy boiska, by zespół mógł rywalizować o I ligę. Prezydent Witold Wróblewski zapewnił, że zrobi wszystko, by pomóc klubowi w rozwiązaniu tego problemu przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, tak, żeby wiosną mógł starać się o licencję na występy w I lidze – odpowiedziała Joanna Urbaniak. I dodała w odpowiedzi mailowej: - Na koniec jeszcze raz zachęcamy wszystkie instytucje, korzystające bezpłatnie lub płatnie z miejskiej bazy sportowej, do podejmowania wszelkich, nawet drobnych kroków w celu oszczędzania energii podczas korzystania z miejskiej infrastruktury. To przyniesie wymierne efekty finansowe, a także te przekładające się na ochronę środowiska.