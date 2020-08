Jak nazwać wyspę na Zalewie Wiślanym....

Powstająca w ramach budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym ma mieć swoją nazwę. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło konkurs. Propozycje można zgłaszać do końca sierpnia.

Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym powstaje z urobku wydobywanego w czasie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną, około 2,5 km od brzegu, niedaleko miejscowości Przebrno. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce, by wyspa miała swoją nazwę, podobnie jak dwie inne, które mają powstać z urobku po pogłębieniu toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Właśnie ogłosiło konkurs.

- W ramach budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną powstaje sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Natomiast w ramach pogłębiania toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra powstają dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim. Do każdej z trzech wysp każdy obywatel może zaproponować jedną nazwę. Swoje propozycje należy wysłać na adres konkurs@mgm.gov.pl do 31 sierpnia - informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na swojej stronie internetowej.

Najciekawsze i najczęściej powtarzające się propozycje komisja konkursowa wybierze do dalszego etapu, którym będzie ogólnopolskie głosowanie internetowe. Według zapowiedzi ministerstwa odbędzie się ono we wrześniu. Zwycięskie nazwy zostaną oficjalnie nadane wyspom przez władze RP. - Autorzy nazw, które wygrają w głosowaniu otrzymają pamiątkowe grawertony z informacją o autorstwie nazw dla trzech nowych wysp na terytorium Rzeczypospolitej - czytamy na stronie MGMiŻŚ.

Przypomnijmy, aktualnie realizowany etap inwestycji obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, budowę nowego układu drogowego z obrotowymi mostami o konstrukcji stalowej, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć ok. 1 km długości i 5 metrów głębokości.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany - 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.