Jak nazywaliśmy dzieci w minionym roku?

Jeśli chłopiec to Antoni, jeżeli dziewczynka to Maja. Z danych elbląskiego Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że były to najpopularniejsze imiona dla dzieci w minionym roku. Podobnie wygląda to w województwie oraz w kraju.

Zuzanna oraz Antoni – to dwa, najchętniej nadawane imiona w Polsce w 2019 r. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji tym pierwszym nazwano 8456 dziewczynek, tym drugim 8550 chłopców. Wśród imion żeńskich na drugim miejscu była Julia, na trzecim Zofia, a na czwartym Maja. Drugie, najbardziej popularne imię męskie to Jan, trzecie to Jakub, a czwarte Aleksander. Również w województwie warmińsko – mazurskim, podobnie jak w kraju, dzieciom najchętniej nadawano imiona Zuzanna i Antoni. USC w Elblągu odnotował, że w ubiegłym roku najpopularniejszymi imionami żeńskimi były Maja, Lena, Zuzanna i Zofia. Chłopców nazywano Antoni, Jan, Franciszek, Szymon. Z danych tej jednostki wynika, że na świat przyszło 2625 maluchów, 816 mam to elblążanki. Dla porównania w 2018 r. w Elblągu zarejestrowano 2486 urodzeń (817 matek to elblążanki).

mw