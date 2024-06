Jak ożywić teren nad rzeką Elbląg

O tym dyskutowali radni z komisji kultury, sportu, turystyki i promocji podczas wtorkowego posiedzenia. Swoimi pomysłami dzielili się z nimi m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji działających nad i na rzece.

Za nami Bieg Piekarczyka i Święto Muzyki, ale kolejnych okazji do zabawy nie brakuje. Latem odbędzie się Święto Chleba, a w ten weekend Dni Elbląga, których plan już podawaliśmy. W Elblągu nie brakuje sportowych i kulturalnych wydarzeń, jednak wiele możliwości, jakie dają okolice rzeki, jeszcze nie zostało wykorzystanych. Jedną z nich jest zagospodarowanie brzegu od strony bulwaru Zygmunta Augusta i o tym właśnie dyskutowali radni i zaproszeni goście na wtorkowym posiedzeniu komisji kultury, sportu, turystyki i promocji miasta.

Powinno być bezpieczniej

- Z mojej perspektywy jest kilka takich drobnych rzeczy, które mogłyby poprawić jakość i percepcję tego miejsca - mówił Marcin Trudnowski z Grupy Wodnej. - W barach w weekendy potrafią się dziać dantejskie sceny, które odstraszają turystów. Sam byłem tego kilkukrotnie świadkiem. Widziałem też, jak statki cumujące przy bulwarach uciekały, ponieważ do późnych godzin nocnych trwały tam huczne imprezy – mówił Marcin Trudnowski z przystani Grupy Wodnej, znajdującej się po drugiej stronie rzeki. - Nie chodzi też o to, żeby zupełnie nic się tu nie działo, natomiast perspektywa, że będzie to miejsce nieprzyjazne, niebezpieczne i nie nadające się do odwiedzenia, wydaje się zła, więc to jest taki moment, w którym można by było zadziałać. Zależy mi, żeby zagospodarować też część wysoką rzeki, aby turysta mógł przypływać i stawać tam łodzią bezpiecznie. Moim pomysłem są też pływające pomosty, przytwierdzone do betonowego nabrzeża, pozwalające unikać problemu związane ze zmianą poziomu wody. Według mnie to sensowne rozwiązanie, stosowane na świecie.

Pływająca platforma

- Jak widać, coraz więcej elblążan wykorzystuje te tereny pod rekreację - mówiła Beata Branicka, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Co jest?”. - My ze swojej strony jako stowarzyszenie, też staramy się ożywiać tę rzekę i zachęcać ludzi do korzystania z niej. W tym roku oddamy do użytku platformę pływającą, na której chcemy organizować koncerty, co już w poprzednich latach pokazało, że rzeczywiście cieszą się one niesłychaną popularnością i są one bardzo dobrze odbierane. Widzimy po wydarzeniach, które organizujemy, że ludzie naprawdę lubią spędzać nad rzeką czas, więc jak najbardziej przychylam się tutaj do pomysłu, by ten teren znalazł się w priorytetach miasta. Przede wszystkim, wydaje mi się, że bulwar Zygmunta Augusta wymaga uporządkowania, zadbania, wyrównania nawierzchni czy położenia chodników.

Więcej zawodów sportowych

Swoimi pomysłami na wykorzystanie bulwaru podzielił się również Wojciech Załuski, prezes UKS Silvant Kajak Elbląg.

- Jako klub sportowy zastanawialiśmy się, jakie propozycje mógłbym przedstawić, jeśli chodzi o kwestię ożywienia nabrzeża bulwaru Zygmunta Augusta i w kontekście promocji miasta oraz szeroko rozumianego marketingu, zdecydowanie byłaby to organizacja imprez sportowych związanych z wodą - mówił. - Biorąc pod uwagę, jakie mamy osiągnięcia jako klub sportowy i to, ile imprez już przygotowaliśmy, wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, by zorganizować naprawdę dużą imprezę, mam tu na myśli długodystansowe mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Moim pomysłem są też zajęcia dla elblążan z pływania na desce. Byłyby to zajęcia dla amatorów, ale dyscyplina ma duży zasięg. Im więcej zawodów sportowych, tym bardziej miasto będzie atrakcyjne. Co do wspomnianej wcześniej kwestii bezpieczeństwa, to ja jako strażak miałem wiele interwencji dotyczących wyławiania ludzi z wody, szczególnie na tym odcinku między mostami, który jest intensywnie odwiedzany przez mieszkańców, dlatego wydaje mi się, że dobre i zasadne byłoby zainstalowanie barierek bezpieczeństwa. Myślę tu przede wszystkim o najmłodszych. Rodziny z dziećmi wybierają się tam na spacery, dzieci biegają i z ich powodu dobrym pomysłem byłoby zamontowanie barierek.

A może wieża?

Swoje spostrzeżenia przedstawił też dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu Mirosław Siedler.

- Myślę, że powinniśmy ustalić, dla kogo adresujemy te oferty, które przygotowujemy. Czy dla mieszkańców czy turystów z Chin - mówił. - Jeżeli turysta z Chin ma przyjechać, to on musi wiedzieć, po co. Turyści z Chin są wymagający, oni widzieli już cały świat i stać ich na to, żeby oglądać wszystko i wszędzie, więc moim zdaniem, powinniśmy mieć ofertę turystyczną. Kochamy nasze miasto, ale zastanówmy się, co turysta może tu zwiedzić, jakie ma atrakcje. Zobaczy Piekarczyka przy Bramie Targowej, wejdzie na wieżę i do katedry, a co dalej? Cudowne są te oferty sportowe, ale potrzebujemy prawdziwej oferty turystycznej, jeśli chcemy doścignąć inne miasta. Malbork ma zamek i moim marzeniem, szalonym pomysłem, byłoby odbudowanie wieży zamkowej, rozebranej w 1795 r. Nie odbudujemy zamku, bo musielibyśmy wyburzyć część starówki, ale wieża? To jeszcze nie jest plan, ale pomysł, który rzucam, żeby się nad nim zastanowić. Inna opcją byłoby też otwarcie muzeum technicznego, centrum kulturalnego nad rzeką. Po jednej stronie byłby sport, po drugiej kultura. Rzeka nas dzieli, ale też łączy.

Mirosław Siedler powrócił też podczas spotkania do tematu stworzenia repliki osady Truso, ale ten temat ma być omawiany na komisji we wrześniu.

A jakie pomysły na ożywienie rzeki Elbląg od strony bulwaru mają Czytelnicy portElu? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.