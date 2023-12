Jak promował się Elbląg?

W jakich miejscach, na jakie sposoby i na ile skutecznie promował się Elbląg w 2023 roku? O tym dyskutowano podczas posiedzenia komisji polityki regionalnej i promocji miasta, które odbyło się w czwartek (21 grudnia).

Tym najbardziej tradycyjnym sposobem reklamy, jest ta zamieszczana w prasie lokalnej i regionalnej. Elbląg w 2023 roku promował się m. in. w „Wiadomościach Turystycznych". Było to wydanie specjalne pt. „Czas na Polskę", a artykuł „Zapraszamy na spacer po Elblągu" ukazał się w wersji papierowej (nakład: 60 tys. egzemplarzy), dystrybuowanej podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITTF w Warszawie. Był także zamieszczony na stronie internetowej tego tytułu. „Zawitaj do Elbląga” to z kolei tytuł artykułu (3 strony), który ukazał się w magazynie „Bogaty region”. Była to informacja o planowanych wydarzeniach w nadchodzącym sezonie turystycznym. W tym czasopiśmie miasto reklamowało również Elbląskie Święto Chleba i Świąteczne Spotkania Elblążan.

Elbląg „pokazał się” w tym roku także na Mierzei Wiślanej. Była to reklama outdoorowa. - Od 1 lutego do 31 grudnia wielkoformatowa reklama na ścianie budynku przy ul. Portowej w Krynicy Morskiej – czytamy w materiałach przygotowanych na posiedzenie komisji przez Piotra Kowala, dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. W stolicy miasto reklamowało się na wystawie „Polska NAJ". - Na fotogramie, od 16 września do 7 października w obszarze reprezentacyjnym stolicy tj. na Skwerze Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu - czytamy materiałach.

W czerwcowym, 43. Międzynarodowym Zjeździe Miast Nowej Hanzy w Toruniu miasto reprezentowane było przez elbląskie muzeum. - Wystawiając stoisko promocyjne oraz przedstawiając jedyne w kraju urządzenie astronomiczne tj. replikę modelu Endersch'a, którym posługiwano się dla demonstracji funkcjonowania Układu Słonecznego – czytamy w informacji przygotowanej przez dyrektora Piotra Kowala. Wraz z Zarządem Portu Morskiego w Elblągu oraz Elbląskim Parkiem Technologicznym Elbląg uczestniczył w 22. Międzynarodowych Targach Morskich i Konferencjach BALTEXPO w Gdańsku. - Przedstawiono informacje dotyczące portu, terenów inwestycyjnych oraz walorów i potencjału Elbląga – możemy dowiedzieć się z informacji dla radnych.

Jak przekonywał Piotr Kowal, ważnym i jego zdaniem rozwojowym polem miejskiego marketingu są media społecznościowe. Zasięg szacunkowy miejskiego profilu na Facebooku wyniósł w 2023 roku ponad 652 tys. użytkowników, na Instagramie ponad 37 tys. Od 9 września miasto ma również oficjalny profil na TikToku, prowadzi go Piekarczyk. - Zakupiono nowy strój, w którym elbląski Piekarczyk przedstawia i promuje Elbląg. Po kilkunastu dodanych filmikach z udziałem Piekarczyka widzimy, że jest ogromne zainteresowanie młodych odbiorców, co pokazuje stale rosnąca liczba obserwujących (aktualnie 1085). Jest to potwierdzeniem ogromnego potencjału promocji miasta poprzez TikTok - czytamy informacji.

Miasto przygotowało też ofertę dla biznesu (w formie broszury) na 2024 rok. Jak czytamy, jest to oferta sponsorska, obejmująca opis kluczowych wydarzeń organizowanych w mieście oraz zakres proponowanych świadczeń dla potencjalnych partnerów.

Kolejny raz z rzędu nie odbędzie się jednak miejska impreza sylwestrowa. Ostatni raz mieszkańcy Elbląga wspólnie witali Nowy Rok przed pandemią koronawirusa.

- Czego potrzeba, aby powrócić do tradycji miejskiego Sylwestra? – pytał radny Marek Osik.

- Realizujemy wszystkie imprezy, które mamy w zakresie zadań. Bogaty kalendarz imprez w ciągu roku pochłonęł środki finansowe. W tym roku Sylwester nie dobędzie się, jednak powinniśmy być wszyscy dobrej myśli, jeśli chodzi o rok następny - odpowiedział Piotr Kowal.