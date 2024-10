Jak to jest z parkowaniem przy byłej strażnicy na Bema

Mimo że budynek byłej komendy straży pożarnej jest opuszczony, nie można parkować na placu przed strażnicą. A przydałoby się takie tymczasowe rozwiązanie, tylko że urzędnicy nie chcą się na nie zgodzić – zwrócił się do nas jeden z Czytelników, który poprosił o interwencję w tej sprawie naszą redakcję. Co udało nam się ustalić?

„Na placu przed garażami budynku po byłej strażnicy mogłoby zaparkować ponad 20 aut. To ułatwiłoby wielu osobom załatwianie spraw w pobliskich instytucjach – urzędzie skarbowym, NFZ, przedszkolu, licznych sklepach. Niestety, mimo że od 2 lat budynek jest opuszczony, bo strażacy mają nową siedzibę przy Łęczyckiej, na placu przy Bema nie można nawet się zatrzymać. Nadal obowiązuje zakaz ruchu, o czym przypomina znak drogowy – pisze do nas Czytelnik. - Konsultowałem temat z policją i poinformowali, że gdy zobaczą tam auto, mają obowiązek wystawić mandat. Może wasza interwencja na portElu pozwoli wykorzystywać ten plac na parking legalnie do momentu, aż znajdzie się nabywca na ten obiekt? – pyta nasz Czytelnik. Pisał w sprawie tymczasowego parkingu m.in. do Zarządu Budynków Komunalnych, ale otrzymał negatywną odpowiedź. A problem z parkowaniem w tym rejonie miasta jest spory.

Zapytaliśmy o tę kwestię miejskich urzędników. Przypominają, że plac manewrowy przed budynkiem dawnej PSP stanowi dojazd do garaży z drogi publicznej, którego zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym nie można zastawiać.

- Fakt, że dany garaż jest tymczasowo nieużywany, nie stanowi przesłanek do tego, aby nie respektować tych przepisów. Ponadto utworzenie na placu manewrowym tymczasowego parkingu, który spełniałby normy bezpieczeństwa (obecnie jest tam szeroki wjazd), wiązałoby się z dostosowaniem i przebudową infrastruktury drogowej (wjazdy/wyjazdy), stworzenia oznakowania i zmiany organizacji ruchu – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Żukowski z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga.

Jak przyznają urzędnicy, obecnie trwa „analiza przystosowania nieruchomości wraz z całym zapleczem na realizację zadań miejskich. Poniesienie nakładów finansowych na realizacje wyżej wspominanych zadań (o charakterze tymczasowym) nie jest uzasadnione ekonomicznie i społecznie” – twierdzą, dodając, że w ratuszu trwają „prace przedplanistyczne” dotyczące zmiany planu miejscowego w tym rejonie miasta, by w okolicy mogły powstać stałe nowe miejsce parkingowe.

- Jednak już teraz, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, tymczasowo udostępniamy na cele parkingowe plac bezpośrednio przed budynkiem administracyjno-biurowym siedziby byłej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej (plac obok placu manewrowego – red). Może tam zaparkować około 18 samochodów. Kierowcy z tego z dawnego parkingu PSP (wjazd przy ogrodzeniu przedszkola) mogą korzystać bezpłatnie – dodaje Jacek Żukowski.