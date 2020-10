Jaka pomoc dla przedsiębiorców?

- Znajdujemy się w decydującym momencie walki z epidemią, walki z koronawirusem – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej (27 października) konferencji prasowej. - Wprowadziliśmy szereg obostrzeń, które obowiązują od ostatniego weekendu. Idziemy wąską ścieżką pomiędzy niekontrolowanym wybuchem epidemii a bardzo trudnymi wyborami gospodarczymi - mówił. Odniósł się też do protestów w sprawie ostatniego wyroku TK.

- Znalezienie właściwej ścieżki pośrodku jest kluczem do szybkiego odbicia gospodarczego w najbliższej przyszłości. Wirus nie zostawia nam za wiele pola manewru – przyznał premier Morawiecki.

Przywołał trudną sytuację, w jakiej znalazła się branża gastronomiczna, fitness czy rozrywkowa, a także osoby zajmujące się sprzedażą detaliczną. To przedstawiciele tych gałęzi gospodarki mają zostać objęci tzw. Tarczą Branżową. Premier stwierdził, że przedsiębiorcy powinni w związku z zaistniałą sytuacją otrzymać pomoc. Na co mogą liczyć osoby prowadzące firmy?

- Zwolnienie ze składek ZUS za listopad w przypadku uzyskania przychodu niższego niż 40% w stosunku do roku 2019 w analogicznym okresie,

- postojowe, czyli dopłata z budżetu państwa w przypadku uzyskania przychodu niższego niż 40% w stosunku do roku 2019 w analogicznym okresie,

- 5 tysięcy zł dotacji, również w przypadku uzyskania przychodu niższego niż 40% w stosunku do roku 2019 w analogicznym okresie,

- zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z rekompensatą tego zwolnienia dla samorządów.

Oprócz tego, pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych pandemią będą mieli odroczoną płatność składek zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników (wpłata za październik, listopad i grudzień zostanie przesunięta o pół roku).

- Prezentowane dzisiaj rozwiązania dotyczą listopada i życzę wszystkim rodakom, wszystkim przedsiębiorcom, żeby na listopadzie się skończyło – mówił premier. Wyraził nadzieję, że wkrótce będzie można z zachowaniem reżimu sanitarnego dopuścić przedsiębiorstwa do normalnego funkcjonowania i zapewnił, że jeśli będzie inaczej, państwo będzie realizowało dalsze formy wsparcia.

Z nowych rozwiązań pomocowych ma skorzystać 200 000 przedsiębiorstw, łączna kwota wsparcia ma wynieść 1,83 mld zł. Przedsiębiorcy mają mieć też możliwość m. in. ze skorzystania z długoterminowych pożyczek.

W czasie dzisiejszej konferencji premier Morawiecki odniósł się również do trwających obecnie protestów, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji dokonywanej na podstawie przesłanki embriopatologicznej. Zaznaczył, że wyrok TK nie dotyczy sytuacji, w których zagrożone jest życie i zdrowie kobiety czy ciąży zaistniałej w wyniku czynu zabronionego jak gwałt czy kazirodztwo. Według Morawieckiego, kobiety nie powinny być zmuszane do aktów heroizmu.

- Wolność wyboru, prawo wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną - mówił Morawiecki. - Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, by zrealizować wolność wyboru, trzeba żyć - przekonywał. - Jakkolwiek wolność wyboru jest ważnym prawem, to jest ograniczona podstawowym prawem do życia.

Premier podkreślił też, że należy rozszerzyć kwestię wykonywania badań prenatalnych, by jak najwcześniejszym etapie rozpoznać rozwój dziecka. - Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet, bo dzisiaj jest to dla kobiet po 35 roku życia albo z powikłaniami ciąży. Będę je zalecał dla wszystkich – mówił Mateusz Morawiecki. Zaapelował też o zaniechanie ostatnich aktów wandalizmu i agresji w życiu publicznym, a także o odpowiedzialne podejście do zaleceń sanitarnych w związku z trwającymi protestami. Całe oświadczenie można obejrzeć tutaj.