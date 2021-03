Jeden pilot do szlabanów

Od kilku lat bolączką interweniujących na terenie miasta służb były szlabany, które uniemożliwiały sprawny dojazd do wielu posesji. Teraz powinno się to zmienić dzięki zintegrowanemu pilotowi, który otwierać będzie różne szlabany. Takie piloty otrzymały dziś w Urzędzie Miejskim elbląskie służby: Policji, Straży Pożarnej, Działu Ratownictwa Medycznego oraz Straży Miejskiej.

Przygotowanie jednego pilota to efekt wspólnej pracy Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, radnych Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, zarządców i właścicieli posesji oraz wiceprezydenta Michała Missana, który z racji swojego zawodowego doświadczenia zgłaszał wielokrotnie, jeszcze jako rady, potrzebę opracowania takiego rozwiązania.

Integracją systemu dla potrzeb elbląskich służb zajęła się gdyńska firma Polaris, która dostosowywała szlabany do jednego urządzenia. Szlabany, które zostały włączone do systemu opatrzone będą specjalną naklejką: „Szlaban dostępny służbom ratunkowy. Elbląg”. Nie wszyscy spośród właścicieli terenów i zarządców zdecydowali się jeszcze na dostosowanie swoich szlabanów dla służb, choć miejmy nadzieję, że z czasem, dla bezpieczeństwa mieszkańców, także i oni dołączą do tego zintegrowanego systemu.

Piloty w następującej ilości otrzymały: Komenda Miejska Policji (20 sztuk), Dział Ratownictwa Medycznego (12 sztuk), Straż Pożarna (10 sztuk), Straż Miejska (5 sztuk). Piloty zostały też zabezpieczone dla spółek miejskich EPWiK i EPEC oraz firm PGNiG oraz Energa (tutaj do rozdysponowania będzie około 15 pilotów).