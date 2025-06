Nie wyburzajcie tych budynków

Apelują autorzy petycji skierowanej do prezydenta Elbląga umieszczonej na portalu petycjeonline.pl. Chodzi o elbląskie budynki przy ul. Bema 52, ul. Kościuszki 22, ul. Ostrołęcka 4, ul. Agrykola 23.

„Wiele pięknych, choć zaniedbanych budynków przewidzianych do rozbiórki tworzy urok i klimat naszego miasta. Stanowią cenny element materialnego dziedzictwa, którego pozostało niewiele. Są przykładem zabytkowej zabudowy kamienicznej i willi miejskich z początków XX wieku, czasów świetności Elbląga, których koniec przyniosły wielkie zniszczenia wojenne oraz powojenne wyburzenia.” - możemy przeczytać w petycji skierowanej do prezydenta Elbląga i zamieszczonej na portalu petycjeonline.pl

Autorom petycji szczególnie zależy na budynkach ul. Bema 52, ul. Kościuszki 22, ul. Ostrołęcka 4, ul. Agrykola 23. Wszystkie budynki mają zostać rozebrane z powodu złego stanu technicznego i nieopłacalności remontu.

„Na kamienicy przy ul. Ostrołęckiej 4 zachowała się płaskorzeźba z godłem Elbląga, która przetrwała wojenną hekatombę i dekady późniejszych zaniedbań, a teraz ma zostać celowo zniszczona. Fakt ten nadaje całej sytuacji i naszej inicjatywie symbolicznego wymiaru" - czytamy w petycji. - „Rozumiemy powody, z których podjęto decyzję o wyburzeniu. Uważamy jednak, że kamienice te można zachować, nie ponosząc przy tym nadmiernych i niezasadnych nakładów prac i kosztów.”

Herb Elbląga na budynku przy ul. Ostrołęckiej (fot. Anna Dembińsa)

Na miejskiej liście budynków przeznaczonych do rozbiórki jest 38 budynków. Autorzy petycji zwracają się z prośba o zaniechanie ich rozbiórek. W zamian proponują sprzedać budynki za symboliczną cenę wraz z zobowiązaniem nabywcy do przeprowadzenia generalnego remontu pod nadzorem konserwatora lub zabezpieczyć budynki i przeprowadzić remonty w przyszłości na koszt miasta lub chociaż zdemontować detale architektoniczne: dekoracje, płaskorzeźby, stolarka okienna, drzwiowa, schodowa, kafelki, sztukaterie, mogące stanowić lapidarium i elementy wystaw, a zdemontowane detale przekazać do Muzeum Archeologiczno – Historycznego.

Petycję można podpisać tutaj.