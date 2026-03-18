Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Elbląga? – do 31 marca wnieś opłatę!

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Przypominamy mieszkankom i mieszkańcom, że zbliża się termin na wniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Opłaty te należy wnosić do 31 marca każdego roku bez wezwania. Urząd nie ma obowiązku informowania o wysokości ww. opłat, jeżeli nie zmienia się ich wysokość. Numer konta do wpłat: 80 1160 2202 0000 0006 2122 8104 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 55 239 32 16, 55 239 34 27, 55 239 32 66.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta