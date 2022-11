Już wkrótce elbląskie Kuchenne Rewolucje

W sierpniu Magda Gessler rewolucjonizowała kolejny elbląski lokal w ramach Kuchennych Rewolucji. Efekty działań restauratorki widzowie już w czwartek (3 listopada) sprawdzą w telewizji.

"Ponadstutysięczny Elbląg poszczycić się może bogatą historią i pięknie odnowioną starówką. Na obrzeżach miasta, samotnie wychowująca czwórkę dzieci Beata, prowadzi restaurację… Czwórka" - tak brzmi opis kolejnego odcinka programu Magdy Gessler, który zostanie wyemitowany w czwartek (3 listopada) o 21:35.

Tak lokal przy al. Odrodzenia wyglądał z zewnątrz jeszcze w sierpniu. Fot. Mikołaj Sobczak

Jak czytamy w ramówce TVN-u emitującego "Kuchenne Rewolucje", dawna "Czwórka" przy al. Odrodzenia zawdzięczała swoją nazwę mieszczącej się tam niegdyś piekarni nr 4. Od ostatniej wizyty Magdy Gessler w Elblągu lokal nazywa się już "Pomidor cud-malina". Przypomnijmy, że spośród trzech dotychczasowych elbląskich lokali gastronomicznych, które odwiedziła i zrewolucjonizowała restauratorka, do tej pory funkcjonuje jeden.

W związku z nagraniami w "Pomidorze..." odbyła się w sierpniu kolacja z udziałem Magdy Gessler.

- Magda Gessler na żywo wygląda jeszcze lepiej niż w telewizji. Poczułam się dzięki niej tak "gościnnie", bo ona podchodzi do uczestników tych kolacji, z każdym porozmawia, chociaż może nie za długo, bo nie było na to czasu. Każdego pytała o wrażenia, o wystrój, o to, jak mu smakuje - relacjonuje nasza portElowa koleżanka Kasia, która uczestniczyła w tym spotkaniu. - Trochę to wszystko trwało ze względu na nagrania, ale przynajmniej podjadłam, głodna na pewno nie wyszłam - śmieje się.