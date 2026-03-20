Kierowca ciężarówki wymusił pierwszeństwo

37-letni kierowca Scani nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Jak się to skończyło, można zobaczyć na filmie, zabezpieczonym przez policjantów drogówki.

Do kolizji doszło w czwartek, 19 lutego, na skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Sadową. Kierowcy wjeżdżający z Sadowej mieli właśnie zielone światło.

Na filmie widać, jak wjeżdżający na skrzyżowanie Ford zderza się ze Scanią.

- Na szczęście 31-letniej kobiecie kierującej Fordem nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący ciężarówką został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł i 10 punktami karnymi - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

red. na podst. informacji KMP Elbląg

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Kierująca zero instynktu, mogła wyhamować, co nie zmienia faktu, że kierowca ciężarówki stanowczo naruszył przepisy
  • Faktycznie, to że mamy zielone nie znaczy że na ślepo trzeba jechać, jesteśmy prawie jak pojazd uprzywilejowany, ale po co ryzykować z tirem (ich kierowcy to najgłupsi kierowcy).
  • Kierowca Scani jechał pod słońce i mógł nie widzieć jakie światło ma sygnalizator, nie zachował ostrożności, jego wina. Ale kierująca Fordem nie widziała że pakuje się pod naczepę tira?? Ona nie wjechała pod przód tira tylko pod naczepę... Jak można nie widzieć że tir wymusił pierwszeństwo i wjechać w naczepę, tego nie rozumiem....
  • Też ją oślepiło... światło smartfona albo innego cuda
  • A kierowca mający pierwszeństwo jedzie na pałe? Też niezły inteligent, oczywiście miał pierwszeństwo ale miał 5 sekund żeby uniknąć takiego zderzenia...
  • proszę obejrzeć film na YY z podobnej sytuacji również w Elblągu "czy zielone to zielone". Gdyby Pani zachowała trochę rozsądku do kolizji by nie doszło. Jak można ciężarówki nie zauważyć. Co nie zmienia faktu, że kierowca dużego auta powinien ponieść srogie konsekwencje. Tylko chodzi o to, że Pani mogła uniknąć problemów, za kierownicą trzeba myśleć za innych również.
    okoniowaty(2026-03-20)
  • Kierowca, ,pani" Forda na kolejny egzamin z prawa jazdy a raczej refleksu czy orientacji. Oczywiście wina TIRa ale ona nie zachowała żadnej kontroli.
  • nie bronię kierowcy ciężarówki ale po filmie widać, że słońce lekko mogło go oślepić
  • Zawodowi... jedyny zawód jaki robią to rodzicom. Chociaż ten muł z osobowego auta niespecjalnie mądrzejszy.
    kierofcy_przed_duże_F(2026-03-20)
  • Kierowca TIRa to typowy tłuczek, wiadomo. Ale tutaj w przypadku auta osobowego, metr-dwa dalej i jeśli był pasażer na przednim fotelu, to prawie pewne, że by nie przeżył.
    i_tyle(2026-03-20)
  • Jak dla mnie to w 5-6 sek. widać jak kierowca osobowego zamiast zahamować to przyspieszył. Na bank babeczka pomyliła hamulec z gazem, bo nie sądzę by zrobiła to specjalnie by kupić sobie nowe autko za kasę z ubezpieczenia. Dobrze, że tym razem nikomu nic się nie stało. Za słaba kara dla TIRa za wjazd na czerwonym i spowodowanie kolizji.
  • dobra, to quiz...1.pisała sms'a 2.szukała telefonu w torebce bo mamusia dzwoniła...3.kończyła makijaż we wstecznym
