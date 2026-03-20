Kierowca ciężarówki wymusił pierwszeństwo
37-letni kierowca Scani nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Jak się to skończyło, można zobaczyć na filmie, zabezpieczonym przez policjantów drogówki.
Do kolizji doszło w czwartek, 19 lutego, na skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Sadową. Kierowcy wjeżdżający z Sadowej mieli właśnie zielone światło.
Na filmie widać, jak wjeżdżający na skrzyżowanie Ford zderza się ze Scanią.
- Na szczęście 31-letniej kobiecie kierującej Fordem nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący ciężarówką został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł i 10 punktami karnymi - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
