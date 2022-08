„Kierowca dachował, rowerzystka spadła z roweru, a ja omal nie wpadłem do rowu”

Fot. nadesłana

- Sytuacja moja i rowerzystki, której udzieliłem pomocy, ma wspólny mianownik - samochód ciężarowy. To co dzieje się na drogach powiatowych podczas żniw to już wieloletnia walka z wiatrakami. Rolnicy i firmy transportowe śpieszą się, aby podczas korzystnej pogody zebrać i przetransportować plony. Niestety ich pośpiech zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym, czego dowodem jest poprzedni artykuł, oraz moje doświadczenia – czytamy w mailu od jednego z Czytelników.

Kierowcy ciężarówek nie stosują się absolutnie do obowiązujących przepisów, oraz nie zwracają uwagi na innych uczestników ruchu. ''Ścinają'' zakręty powodując przy tym spychanie z drogi innych kierowców… bo kto o zdrowych zmysłach nie będzie starał się zjechać takiemu furiatowi w 40-tonowym zestawie z drogi? Tydzień temu ja również miałem sytuację, gdzie musiałem zjechać na pobocze, a kierowca tira hamował tak, że aż zostawił a sobą czarne ślady opon. Kolejną osobą, która przekonała się o stylu jazdy i lekceważeniu przepisów ruchu drogowego przez kierowców ciężarówek, jest rowerzysta z Gronowa Elbląskiego. Fot. nadesłana Sytuacja miała miejsce w Gronowie Elbląskim na ulicy Świerkowej. Mijająca ciężarówka ''zdmuchnęła'' rowerzystkę z drogi, a ta tracąc równowagę spadła z roweru. Kierowca pojazdu ciężarowego nawet nie zauważył tego faktu i pojechał dalej. Rowerzystka zapewniała, że zgłosi sprawę na policję, ja natomiast rok w rok zgłaszałem pod numer alarmowy sytuację o niebezpieczeństwie, z jakimizmagają się mieszkańcy Jasionna, Gronowa Elbląskiego, czy Fiszewa. Nigdy natomiast nie widziałem patrolu z ''suszarką'', ponieważ w miejscowościach istnieją ograniczenia do 30km/h dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Tym artykułem proszę o zainteresowanie się tematem władz gminy oraz policji, ponieważ tragedia na tej drodze to tylko kwestia czasu.

Michał (nazwisko do wiadomości redakcji)