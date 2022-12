Kierowcy alarmują: Na drodze 504 jest lodowisko

Czytelnicy dzwonią do naszej redakcji, skarżąc się na drodze wojewódzkiej nr 504 na terenie gminy Milejewo jest bardzo ślisko i nie widać tam żadnych służb drogowych. I mają rację, o czym sami się przekonaliśmy. Zobacz film i zdjęcia.

W piątek około godz. 10, po sygnałach od Czytelników, przejechaliśmy się drogą nr 504 w stronę Milejewa. Komfortowa jazda trwała do granicy Elbląga, za znakiem oznaczającym początek gminy Milejewo na drodze jest ślisko, jezdnię pokrywa spora warstwa lodu.

- I tak jest od początku mrozów. Trzeba bardzo uważać, jechać 30 km/h, a i tak auto momentami się ślizga. Nie widziałem tu żadnych służb drogowych. A wystarczy dojechać do granic Elbląga i jedzie się już zupełnie inaczej – mówił jeden z Czytelników, który zadzwonił do naszej redakcji. - Jeszcze gorzej jest na drogach odchodzących od drogi nr 504. Tam to w ogóle nie da się jeździć.

- To jakiś koszmar. Nie jest posypane ani piaskiem, ani solą. – dodaje kolejna osoba, mieszkanka gminy Milejewo, z którą rozmawialiśmy.

Z interwencją w tej sprawie zwróciliśmy się zarówno do gminy Milejewo, która zarządza drogami gminnymi, jak i Zarządu Dróg Wojewódzkich, który administruje drogą nr 504.

- Gmina Milejewo, jako zarządca dróg gminnych, na swoim terenie ma podpisane na sezon zimowy 2022/2023 umowy na utrzymanie zimowe dróg gminnych, placów i chodników, z dwoma przedsiębiorcami. Teren gminy jest podzielony na dwa sektory i za każdy odpowiada inna firma. W bieżącym sezonie nie odnotowaliśmy skarg od mieszkańców na nieprawidłowo odśnieżoną czy posypaną drogę gminną – informuje Paweł Iwaniszyn z Urzędu Gminy Milejewo. - Jeśli chodzi o stan dróg wojewódzkich W504 i W509 oraz powiatowych przebiegających przez teren gminy Milejewo, to ich utrzymanie należy do obowiązków odpowiednio Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu i Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku. Stan nawierzchni tych dróg jest na bieżąco monitorowany przez gminę. Poza tym otrzymujemy wiele telefonów od ich użytkowników o śliskości lub zalegającym śniegu. W takich przypadkach oraz w oparciu o bieżące własne ustalenia, od początku obecnej fali opadów śniegu, Urząd Gminy Milejewo wielokrotnie zwracał się do służb dyżurnych obu zarządców dróg o interwencje na konkretnych odcinkach dróg.

Odpowiedzi z Zarządu Dróg Wojewódzkich nadal nie otrzymaliśmy. Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej ZDW, droga nr 504 znajduje się w tzw. trzecim standardzie odśnieżania. Co oznacza, że powinna być ona odśnieżona na całej szerokości i posypywana na skrzyżowaniach, odcinkach o pochyleniu równych lub powyżej 4 procent, przystankach autobusowych i „innych miejscach ustalonych przez zarządce drogi” w terminie do 6 godzin po ustaniu opadów śniegu i do 5 godzin po stwierdzeniu gołoledzi, szronu, szadzi czy lodowicy i do 6 godzin od stwierdzenia tzw. pośniegowicy.

Z kolei droga nr 509, z Milejewa w kierunku Młynar, jest już w czwartym standardzie odśnieżania. Co oznacza że powinna być odśnieżana na całej szerokości i posypana na „odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarządcę drogi”. Służby drogowe powinny się na niej pojawić w ciągu 8 godzin od ustania opadów śniegu, a w „miejscach wyznaczonych” do 8 godzin w przypadku stwierdzenia gołoledzi lub lodowicy i do 10 godzin w w przypadku stwierdzenia tzw. pośniegowicy.