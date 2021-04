Kierowcy, omijajcie ten rejon miasta, jeśli możecie

Na ul. Królewieckiej, niedaleko skrzyżowania z ul. Fromborską, wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W godzinach szczytu tworzą się korki. Kierowcy, jeśli możecie, omijajcie ten rejon miasta.

- Tu jest naprawdę masakra. Odcinek od ul. Kościuszki do Fromborskiej pokonałem wczoraj w pół godziny. Korkuje się część Królewieckiej, Fromborska, Kościuszki. A wszystko przez to, że wprowadzono ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. To droga wojewódzka i wylotowa z miasta, ciężko wybrać inną, by dojechać do Dąbrowy – podzielił się z nami swoimi wrażeniami z jazdy jeden z Czytelników.

Ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną został wprowadzony w związku z przebudową ul. Fromborskiej i budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Królewiecką. Obowiązuje codziennie w godzinach prowadzenia prac przez wykonawcę miejskiej inwestycji.

W tym rejonie miasta tworzą się korki (fot. Czytelnik)

- Jak informowaliśmy, w związku z pracami realizowanymi przez firmę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania pn.: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką, mogą okresowo występować utrudnienia w ruchu. Aktualnie wykonywane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, gdzie konieczne jest zajęcie jednego pasa ruchu ulicy Królewieckiej. W związku z powyższym wprowadzony został ruch wahadłowy zgodny z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Ruch wahadłowy jest codzienne usuwany po zakończeniu prac – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Nie wiadomo, ile czasu w tym miejscu będzie funkcjonowała tymczasowa sygnalizacja świetlna i ruch wahadłowy.

- Wezwaliśmy wykonawcę do maksymalnego przyśpieszenia tych prac, tak aby te uciążliwości trwały jak najkrócej. Jednocześnie na tej budowie prowadzone są również roboty branży elektroenergetycznej oraz branży teletechnicznej – dodaje Joanna Urbaniak.