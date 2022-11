Kierunek: Bośnia i Hercegowina

Dziś na terenie koszar 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego w Elblągu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy, którzy za kilka dni rozpoczną służbę w ramach 24. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie. Po raz pierwszy w swojej krótkiej historii to elbląski 16 pułk był odpowiedzialny za wystawienie kontyngentu. Zobacz zdjęcia.

„Obecnie głównym zadaniem stojącym przed polskimi żołnierzami PKW w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie w ramach sił EUFOR jest szkolenie i doradzanie oraz budowa wybranych zdolności bojowych SZ BiH zgodnie ze standardami NATO i UE. Do zadań należy także monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności. Ponadto PKW realizuje szereg przedsięwzięć związanych ze wspieraniem władz lokalnych w utrzymaniu bezpiecznych warunków do wdrażania ustaleń zawartych w porozumieniach pokojowych. Poza działaniami ściśle szkoleniowymi PKW wspomaga i organizuje pomoc humanitarną, jak również prowadzi zajęcia ze świadomości minowej.“ - możemy przeczytać na stronie www.wojsko-polskie.pl

Dziś (17 listopada) w koszarach 16 pułku logistycznego odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na 24 zmianę kontyngentu PKW w ramach misji EUFOR/ALTHEA. - Jest to misja stabilizująco - monitorująca, a także doradczo - szkoleniowa. Wspomagamy też lokalne władze w Bośni i Hercegowinie, implementujemy postanowienia układu pokojowego z Dayton z 1995 r. oraz prowadzimy akcję uświadamiającą zagrożenie związane z zaminowaniem terenów w BiH - wyjaśniał ppłk. Wojciech Turowski, dowódca 24. zmiany PKW w Bośni i Hercegowinie.

Polski kontyngent w BiH liczy 50 żołnierzy, za kilka dni z Polski dołączy 27 żołnierzy. Po raz pierwszy w historii za wystawienie kontyngentu odpowiada elbląski 16. pułk logistyczny. Jedna zmiana trwa pół roku - obecna zmiana zakończy się w maju 2023 roku.

- Dla każdego żołnierza misja jest wyzwaniem . Ma on do czynienia z żołnierzami innych sił zbrojnych, w Bośni służą żołnierze z 20 krajów. To są też trochę inne zadania niż wykonywane w Polsce - mówił ppłk Wojciech Turowski.

- W ostatnich latach zaangażowanie Polski w wojskowe misje międzynarodowe koncentruje się w misjach pod auspicjami NATO. Wystawiamy także kontyngenty do misji ONZ oraz Unii Europejskiej. I właśnie to zadanie staje się udziałem 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego. Blisko trzy lata istnienia naszego pułku, to ciężka służba i praca. Udowodniliśmy, że jesteśmy jednostką profesjonalną, dynamicznie rozwijającą się, która nie boi się nowych wyzwań oraz nowych technologii i czeka na nowe zadania. Staliśmy się godnym zaufania partnerem, dlatego powierzono nam sformowanie 24 zmiany PKW - mówił ppłk Jakub Tokarz, zastępca dowódcy 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego.

Żołnierze do Bośni i Hercegowiny pojadą z flagą Elbląga, którą wręczył im prezydent Witold Wróblewski. - Pokój dzisiaj nie jest rzeczą, która jest dana i której można nie doceniać. To, co widzimy na arenie międzynarodowej przekonuje nas do tego, że aby żyć spokojnie, trzeba być przygotowanym na każde trudne i niebezpiecznie działania. Cieszę się, że w Elblągu mamy doskonale wyposażonych i przygotowanych żołnierzy. Życzę wam spokojnej służby, aby odbyła bez niepokojów i przykrych zdarzeń oraz szczęśliwego powrotu - mówił prezydent Elbląga.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.