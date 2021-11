Klub portEl.pl z generałem Waldemarem Skrzypczakiem

W czwartek, 18 listopada, odbędzie się kolejne spotkanie Klubu portEl.pl w Światowidzie. Tym razem naszym gościem będzie generał Waldemar Skrzypczak.

- Moim zdaniem trzeba robić wszystko, aby nie dać się sprowokować Łukaszence do jakichkolwiek działań, które mogą spowodować to, że my w oczach opinii światowej będziemy "tymi złymi". Dlatego też daleki jestem od tego, by namawiać do użycia siły fizycznej wobec kobiet i dzieci, natomiast granicy trzeba bronić – mówi gen. Waldemar Skrzypczk w wywiadzie, jaki 8 listopada przeprowadził z nim dziennikarz Trojmiasto.pl - Teraz zależy, jakiego rozwiązania użyje rząd polski co do przestrzegania praw człowieka: udzielania pomocy humanitarnej tym, którzy tego potrzebują, a przepędzenia tych, którzy próbują tylko wtargnąć i prowokować. Podejrzewam bowiem, że w grupie imigrantów, którzy szturmują granicę, są prowokatorzy z Białorusi.

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy będzie zapewne jednym z tematów spotkania w Klubie portEl.pl w Światowidzie, które odbędzie się 18 listopada o godz. 18 w kinowej sali studyjnej. Generał Waldemar Skrzypczak tytułem wprowadzenia przedstawi analizę aktualne sytuacji geopolitycznej naszego kraju. Podczas rozmowy z naszym gościem z pewnością nie zabraknie pytań o obwód kaliningradzki czy wojska stacjonujące w Elblągu jak i wspomnień z czasów, gdy generał Waldemar Skrzypczak dowodził 16 Dywizją Zmechanizowaną, gdy jej dowództwo stacjonowało w Elblągu.

Generał Waldemar Skrzypczak ma 65 lat, pochodzi ze Szczecina. Służbę wojskową rozpoczął w 1976 roku jako podchorąży. Jak informuje Wikipedia, dowodził 32. Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej i Wielonarodową Dywizję Centrum Południe w Iraku. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych, pełnił także funkcję doradcy ministra obrony narodowej za czasów Tomasza Siemoniaka, w latach 2012-2013 był wiceministrem obrony narodowej. Obecnie jest ekspertem wojskowości, często wypowiada się w mediach na temat aktualnych spraw związanych z armią i bezpieczeństwem państwa. Jest współautorem książki "Moja wojna" o misji w Iraku i "Jesteśmy na progu wojny", który jest wywiadem rzeką, przeprowadzonym przez Edytę Żemłę.

Zapraszamy Czytelników na spotkanie z generałem Skrzypczakiem. Wstęp wolny. Ze względu na panujące obostrzenia i pandemię koronawirusa prosimy o zabranie ze sobą maseczek.